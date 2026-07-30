Los casos de ébola han causado la muerte de más de mil 500 personas durante el brote de más rápido crecimiento en el Congo

Hasta el martes, se habían registrado 3.442 casos y 1.521 muertes , según la última actualización del gobierno.

El brote de ébola de más rápido crecimiento ha causado la muerte de más de 1.500 personas en el este del Congo , según mostraron datos oficiales publicados el jueves, lo que supone un aumento del 50% en aproximadamente una semana y demuestra que la emergencia sigue superando los esfuerzos de respuesta.

El brote, declarado el 15 de mayo, se ha relacionado con el virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Actualmente hay 797 pacientes aislados u hospitalizados, mientras que otros 615 se han recuperado, según muestran los datos.

El rastreo de contactos sigue siendo deficiente, con solo alrededor del 78% de los contactos conocidos monitoreados en todo el país, muy por debajo del objetivo del 95% que, según los funcionarios de salud, es necesario para interrumpir la transmisión.

El desplazamiento de personas a causa del conflicto armado y la minería ilegal en la región ha dificultado el rastreo de miles de personas que han estado en contacto con individuos infectados.

El brote se concentra principalmente en la remota provincia de Ituri, en el este del Congo, que representa casi el 90% de los casos, pero se han confirmado otros en cinco provincias, incluida una de las ciudades más grandes del país, Kisangani.

La vecina Uganda se declaró libre de ébola el martes, tras el alta del último paciente del país a mediados de junio.

El ébola es poco frecuente, pero altamente contagioso y se puede contraer a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que provoca es grave y a menudo mortal.

El último brote ha causado más muertes a un ritmo más rápido que cualquier brote anterior, incluido el de 2014-2016, cuando se notificaron 28.000 casos, de los cuales más de 11.000 personas fallecieron. Aquel brote tardó unos ocho meses en alcanzar las 1.000 muertes.

La Organización Mundial de la Salud afirma que el riesgo mundial de propagación sigue siendo bajo porque el ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales, no por el aire, lo que hace que sea mucho más difícil de propagar que los virus respiratorios.

Según la agencia, los casos detectados fuera de la región afectada se han identificado y contenido rápidamente hasta el momento, sin que ello haya provocado una transmisión sostenida.

En el Congo, sin embargo, el riesgo de propagación sigue siendo “muy alto”, según la OMS.

La velocidad de transmisión en el brote actual se produce en medio de la preocupación pública de que muchas comunidades en las provincias afectadas son inaccesibles o han sido abandonadas por los equipos de respuesta en los últimos días debido a problemas de seguridad en medio de ataques de residentes enfadados y rebeldes.

La desinformación que afirma que el virus mortal no es real y la restricción de los funerales tradicionales para limitar la propagación del brote han enfurecido a algunos residentes y han provocado ataques contra centros de salud.

Los socios internacionales que apoyan la respuesta al ébola en la zona sanitaria de Nyakunde, en Ituri, fueron reubicados temporalmente tras un ataque perpetrado el 15 de julio contra un hospital y un centro de tratamiento, a raíz de la muerte de un paciente.

Según las autoridades, el traslado de grupos de ayuda, entre ellos el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) y Mercy Corps, ha interrumpido la vigilancia, el rastreo de contactos y el suministro de provisiones.

La Dra. Désiré Duabo, directora médica de la zona sanitaria, afirmó que los socios habían proporcionado gran parte de los suministros, equipos y apoyo operativo, y advirtió que las escasas existencias restantes están “casi agotadas”.

Ataques como el ocurrido en Nyakunde están causando ansiedad entre los trabajadores sanitarios y dificultándoles el desempeño de sus funciones, declaró Pierre Akilimali, responsable de la respuesta ante el ébola en el Instituto Nacional de Salud Pública de la República Democrática del Congo.

“Están trabajando en medio de riesgos de infección, así como de riesgos para su seguridad personal”, dijo.

Los funcionarios sanitarios locales afirman que la situación de seguridad se ha estabilizado y están instando a sus socios a regresar. El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) ha indicado que los equipos podrían redesplegarse la próxima semana.