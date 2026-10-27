Netanyahu presionó para atacar a Irán antes de las elecciones de Israel, según funcionarios

El jefe militar de Israel se resistió al primer ministro, quien luego presionó en los últimos días para realizar una acción separada, sin llegar a un ataque abierto, según un funcionario y una persona informada sobre el asunto. Antes de las cruciales elecciones de Israel el martes, el primer ministro Benjamín Netanyahu buscó durante semanas orquestar un nuevo ataque aéreo contra Irán, pero se topó con la resistencia del jefe de Estado Mayor del ejército, según tres funcionarios de defensa de alto rango israelíes y otras tres personas informadas sobre el asunto.

Luego, en los últimos días, al jefe de Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, empezó a preocuparle que Netanyahu hubiera comenzado a presionar para una acción separada contra Irán, sin llegar a un ataque abierto, según un funcionario israelí y una persona informada sobre el asunto, ninguno de los cuales describió la naturaleza de dicha acción. Zamir creía que esto sería un error de cálculo que podría provocar que Irán atacara a Israel. Los portavoces de Netanyahu no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los funcionarios israelíes y las personas informadas sobre las deliberaciones hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar públicamente.

No se sabía con certeza el motivo de Netanyahu para presionar por atacar a Irán antes de las elecciones, pero un regreso a la guerra podría haber perturbado o incluso retrasado la votación. Las tensiones tras bambalinas sobre un posible ataque israelí u otra acción contra Irán se producen mientras Netanyahu ha estado retratando públicamente lo que está en juego en las elecciones en términos cada vez más apocalípticos. Durante el fin de semana, publicó en las redes sociales una imagen generada por IA de una nube en forma de hongo sobre Tel Aviv y advirtió en una aparición televisiva que la votación decidiría la “existencia de Israel”. Las apelaciones a los temores de los israelíes tienen la intención de hacer que los votantes vean el conflicto con Irán como el problema más urgente y le confíen continuar liderando la lucha contra el principal adversario regional de Israel. Cuando Netanyahu presionó para intensificar el conflicto con Irán, Zamir planteó una serie de objeciones y preocupaciones y, en última instancia, concluyó que no había una necesidad inmediata o urgente de acción, dijeron los funcionarios y las personas informadas sobre el asunto.

Una determinación de este tipo por parte del jefe militar tiene un peso especial: puede hacer que sea más difícil presentar el momento elegido como una necesidad militar. Aunque Zamir no se oponía a tomar medidas contra Irán en principio, objetó hacerlo antes de las elecciones, según un funcionario israelí y dos personas informadas sobre el asunto. Zamir y el comandante de la fuerza aérea israelí, el mayor general Omer Tischler, citaron las sensibilidades políticas y la dificultad de explicar al público por qué tenía que ocurrir en ese momento, según dos funcionarios de defensa de alto rango israelíes. En un comunicado, el ejército israelí dijo que su toma de decisiones operativas se basaba estrictamente “en consideraciones de seguridad”, así como en “su responsabilidad como institución nacional”. Las preocupaciones sobre las motivaciones políticas de un ataque a Irán no expiran el martes. Según tres funcionarios de defensa de alto rango israelíes y dos personas informadas sobre el asunto, una reanudación de los combates con Irán en las semanas posteriores a las elecciones también podría tener un gran impacto. Si los oponentes de Netanyahu prevalecen en las elecciones, probablemente tendrían la oportunidad de formar el nuevo gobierno, pero un regreso a la guerra podría obstaculizar o incluso frustrar su capacidad de armar una coalición gobernante dentro del tiempo asignado por la ley. La reanudación de los combates también podría crear presión política para establecer un gobierno de unidad nacional que incluya a Netanyahu.

Los reportes de desacuerdo entre Netanyahu y el ejército sobre un posible ataque, transmitidos primero por el Canal 12 de Israel, provocaron indignación en Israel. Uno de los rivales de Netanyahu, Avigdor Liberman, exigió el lunes que la fiscala general abriera una investigación sobre si el primer ministro había cometido traición. “El intento de arrastrar a Israel a una guerra en la víspera de unas elecciones, incluyendo el sacrificio de soldados israelíes, solo por el miedo a perder las elecciones, es una traición a la nación”, escribió en una denuncia formal Liberman, ministro de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores en gobiernos anteriores de Netanyahu. Netanyahu, de 77 años, está batallando para mantener su control del poder frente a la oposición liderada por Gadi Eisenkot, un exjefe de Estado Mayor del ejército.

Las apelaciones de Netanyahu a los votantes se volvieron cada vez más perturbadoras durante el último fin de semana de la campaña, cuando el primer ministro afirmó que su derrota podría llevar a la aniquilación de Israel. También ha sugerido que a Israel podrían esperarle tiempos más difíciles independientemente del resultado. El viernes, dijo que los israelíes debían prepararse para el fin de millardos de dólares en apoyo militar estadounidense de Estados Unidos, dada la fuerte caída de la reputación de Israel en la opinión pública de EE. UU. También dijo que la posibilidad de que Israel enfrente “sanciones bancarias”, derivadas de la condena internacional, podría obligar al país en los próximos años a depender de las criptomonedas para eludir las penalizaciones. Los comentarios provocaron una ola de críticas. El banco central no partidista de Israel, el Banco de Israel, emitió una inusual advertencia en la que decía que las criptomonedas no salvarían la economía en caso de sanciones internacionales. Y un exgobernador del Banco de Israel, Jacob Frenkel, dijo que alejarse del sistema financiero mundial convertiría a Israel en “un leproso”.

Los líderes de la oposición acusaron a Netanyahu de aceptar esencialmente que Israel se convertiría en un Estado paria. “Ha perdido la cabeza”, dijo Yair Lapid, uno de los rivales centristas de Netanyahu. “El primer ministro de Israel, en una campaña electoral, está diciendo tres días antes de las elecciones que voten por él y que se asegurará de que Israel permanezca aislado”. Durante semanas, Netanyahu también ha estado diciendo que Irán podría atacar a Israel en un intento de sabotear las elecciones, declaraciones que algunos analistas militares consideran desestabilizadoras. Su mensaje se volvió aún más grave durante el fin de semana. El domingo por la mañana, Netanyahu publicó la imagen generada por IA de una nube de una explosión nuclear elevándose en forma de hongo sobre Tel Aviv, la metrópolis más grande de Israel. Adjuntó una cita de un simpatizante cuyo mensaje giraba en torno a que los escándalos que lo persiguen —actualmente enfrenta un juicio por cargos de corrupción, que él niega— eran una distracción del “peligro existencial real y tangible” que representaba Irán.

Irán niega que esté buscando un arma nuclear pero también ha amenazado repetidamente a Israel, que se cree ampliamente que tiene su propio arsenal nuclear. Horas más tarde, Netanyahu dio una de las últimas entrevistas de su campaña electoral al Canal 14 de Israel, una cadena que en gran medida se hace eco de la retórica del primer ministro. Advirtió que su bloque de derecha se enfrentaba a una posible derrota. “No lo tenemos asegurado y no es una causa perdida”, dijo Netanyahu.

El primer ministro advirtió que Israel corría el riesgo de unirse a las filas de países como Bélgica, Reino Unido y Francia que, dijo, han sido “arruinados” por una alianza entre “la izquierda y el islam radical”. Poniéndose de pie, Netanyahu se comparó con un líder judío que advertía a la comunidad judía europea de la década de 1930 del inminente Holocausto. Netanyahu dijo que Eisenkot y sus aliados no harían lo necesario y prometió destruir el programa nuclear de Irán y derrocar a su gobierno. Netanyahu se ha jactado repetidas veces de haber destruido el programa nuclear iraní, solo para hablar de él como si siguiera siendo una amenaza inminente. “No podemos vivir lado a lado con esta bomba”, dijo. “O ellos nos destruirán o nosotros destruiremos a esa secta venenosa”.