El extraño caso de los perros azules de Chernóbil

Internacional
/ 8 diciembre 2025
    El extraño caso de los perros azules de Chernóbil
    El programa Perros de Chernóbil se ocupa del cuidado de unos 700 perros que viven dentro de la zona de exclusión de 18 millas cuadradas alrededor de la antigua planta nuclear desde 2017. FOTO: ESPECIAL

Los perritos de color bígaro se volvieron virales en octubre después de que el programa Perros de Chernóbil compartiera en Facebook fotografías de tres perros con pelaje azul

Los perros callejeros que viven en la zona de exclusión de Chernóbil, cuyo pelaje se volvió azul brillante, probablemente obtuvieron su color al revolcarse en un baño portátil volcado, según voluntarios locales que cuidan de los animales.

Los perritos de color bígaro se volvieron virales en octubre después de que el programa Perros de Chernóbil compartiera en Facebook fotografías de tres perros con pelaje azul, que cuidan de los perros callejeros que viven en los alrededores del lugar del desastre nuclear de 1986 en Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Duda Trump si Zelensky está listo para respaldar la última propuesta de paz para Ucrania

Ahora, uno de los científicos detrás del programa, afiliado al Clean Futures Fund (CFF), una organización sin fines de lucro, ha hablado después de que se difundieran rumores de que los perros se volvieron azules debido a mutaciones radiactivas.

Los informes iniciales de CFF en TikTok generaron una oleada de comentarios en redes sociales que sugerían que esto podría ser una respuesta a la radiación en la región. Algunos incluso sugirieron mutaciones inducidas por la radiación y algún tipo de adaptación evolutiva al entorno local, declaró el Dr. Timothy A. Mousseau, de la Universidad de Carolina del Sur, en la publicación de Facebook de Perros de Chernóbil.

Nada más lejos de la realidad. De hecho, el tinte azul probablemente provenía de un baño portátil volcado donde los perros se revolcaban en las heces, como suelen hacer los perros (¡piensen en la caja de arena de un gato!)”, añadió.

¡La coloración azul era simplemente una señal del comportamiento insalubre del perro! Como cualquier dueño de perro sabe, la mayoría de los perros comen prácticamente cualquier cosa, ¡incluso heces!, dijo Mousseau.

El programa Perros de Chernóbil se ocupa del cuidado de unos 700 perros que viven dentro de la zona de exclusión de 18 millas cuadradas alrededor de la antigua planta nuclear desde 2017.

Los animales son descendientes de mascotas abandonadas cuando los residentes fueron evacuados tras el desastre en la planta.

Desde que los humanos huyeron de la región hace casi 40 años, la vida silvestre ha prosperado en la zona de exclusión.

Un estudio de 2024 descubrió que algunos perros de la zona habían desarrollado una mutación que les confería inmunidad a la radiación, la contaminación y los metales pesados.

La radiación en la zona de exclusión sigue siendo seis veces la exposición permitida para los trabajadores humanos, y los expertos dicen que el área no será habitable durante unos 3.000 años.

Temas


Guerras
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ucrania

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los restaurantes de alta gama son los que registran la mayor caída en el consumo.

Saltillo: Resiente la Región baja en consumo de restaurantes y hoteles

Profesores habrían pagado por obtener una incapacidad médica, lo cual sería violatorio de la Ley del ISSSTE.

Coahuila: Detectan casos de profes que pagaron para simular incapacidades

El fin de un hilo, la industria textil se deshace

El fin de un hilo, la industria textil se deshace
La planta de Ensamble de GM ya está bajo paro técnico y seguirá hasta la primera semana de 2026.

Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!
En 2025 las aerolíneas obtendrán 157 mil millones de dólares a escala mundial por servicios complementarios, lo que equivale a un crecimiento de 5.7% respecto al año anterior.

Vuelos de 600 pesos terminan al triple por cargos extra: aerolíneas viven del servicio complementarios
La FGR reclasificó la explosión en Coahuayana como delincuencia organizada. Cinco muertos, 12 heridos y un municipio atrapado en la pugna entre grupos criminales.

Delincuencia Organizada y no Terrorismo... así calificó la FGR explosión en Coahuayana, Michoacán
Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno mantiene la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, desestimando expectativas de ruptura y subrayando que los principios de la 4T permanecen intactos.

‘Es continuidad’... Sheinbaum reafirma prolongación de gobierno de AMLO y la 4T con celebración en el Zócalo
Los Globos de Oro 2026 presentan una lista de nominados que incluye a Guillermo del Toro y la esperada cinta Frankenstein, en un año donde la competencia se perfila cerrada rumbo al Oscar.

Globos de Oro 2026... Lista de nominados incluidos Guillermo del Toro, Diego Luna y Frankenstein