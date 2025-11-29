Radiación solar en vuelo de Cancún, alertó de fallas en aviones A320 a nivel mundial

Aerolíneas de todo el mundo reportaron interrupciones en sus horarios de vuelo para corregir el software de la familia de aviones Airbus A320, después de que un análisis determinara que el código informático pudo ser la causa de una caída repentina en la altitud de un avión de JetBlue el mes pasado.

Airbus dijo el viernes que un análisis del incidente de JetBlue del 30 de octubre —donde 15 pasajeros resultaron heridos en un vuelo de Cancún a Newark— reveló que la intensa radiación solar podría corromper datos primordiales para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aviones A320.

La causa identificada afecta directamente a más de 500 aviones registrados solo en Estados Unidos, obligando a las aerolíneas a actualizar el software para garantizar la seguridad de los pasajeros en la aeronave de un solo pasillo más vendida del mundo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) exigieron a las aerolíneas abordar el problema, que fue introducido por una actualización de software en las computadoras a bordo del avión.

¿QUÉ PASA CON EL AIRBUS A320?

La familia A320 (el principal competidor del Boeing 737) es el modelo de aviones de pasillo único más vendido del mundo, y el problema exige una corrección rápida por parte de las aerolíneas:

- La falla se originó por una actualización de software en las computadoras del avión, la cual, según Airbus, se vuelve vulnerable a la corrupción de datos primordiales cuando es expuesta a la intensa radiación solar.



- La solución consiste en una actualización de software que puede tardar alrededor de dos horas para muchos aviones y que puede realizarse entre vuelos o en revisiones nocturnas, según expertos de AeroDynamic Advisory.



- American Airlines tiene 209 aviones afectados de los 480 de la familia A320 que opera; Delta espera que afecte a menos de 50 A321neo; y United tiene seis aviones afectados.

LA FALLA QUE ACTIVÓ LAS ALARMAS

El 30 de octubre, al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron llevados al hospital, los afectados iban a bordo del vuelo de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

¿DE DÓNDE ES AIRBUS?

Airbus está registrada en los Países Bajos, pero tiene su sede principal en Francia. Es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo junto a Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing, de acuerdo con Stengel. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010 y los aviones en esta categoría se llaman A320neo, dijo.

El A320 es la familia de aviones de un solo pasillo más vendida del mundo, dice el sitio web de Airbus.

AFECTACIÓN LLEGA EN FIN DE SEMANA DE THANKSGIVING

La corrección del software obligó a las aerolíneas a reprogramar y retrasar vuelos en un momento crucial, el feriado de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el más concurrido del año.

Además, las afectaciones alcanzaron a Japón, Francia, Reuno Unido y más. All Nippon Airways canceló 65 vuelos nacionales para el sábado y anunció posibles cancelaciones adicionales para el domingo.



En Francia y el Reino Unido, la situación se ha estabilizado, con un “casi completo retorno a la normalidad”. Lufthansa Group espera retrasos menores, pero no cancelaciones.

American Airlines se enfocó en limitar las cancelaciones, con la seguridad como su prioridad principal. Air India afirmó haber completado el reinicio en más del 40% de sus aviones sin cancelaciones.

Aunque la Agencia Europea de Seguridad Aérea advirtió de “interrupciones a corto plazo”, la mayoría de las aerolíneas, incluyendo American Airlines, esperan completar las actualizaciones de software para la gran mayoría de los aviones este sábado. Los pasajeros deben esperar posibles retrasos menores durante el fin de semana, pero las aerolíneas se enfocan en limitar las cancelaciones y garantizar la seguridad del A320.

Con información de AP