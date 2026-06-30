El jefe de defensa israelí culpa a Trump de frenar la ofensiva a gran escala de Hezbolá en el Líbano

Katz explicó a los periodistas que tener una “asociación” con Estados Unidos “tiene ciertas limitaciones” y afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “se mantuvo firme” ante las exigencias de Trump de que las Fuerzas de Defensa de Israel abandonaran el Líbano mediante cuatro llamadas telefónicas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, culpó el lunes al presidente Trump de impedir que el Estado judío eliminara a todo Hezbolá en el Líbano .

«Irán presionó constantemente a Estados Unidos para que presionara a Israel, con el fin de detener esto», dijo, según una transcripción traducida de la reunión informativa obtenida por The Post. «En ese momento, estábamos atacando todo el Líbano, se lo recuerdo».

“Hezbolá... en estado de pánico presionó a Irán para que conectara los escenarios”, añadió, refiriéndose a la vinculación del frente libanés con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Netanyahu finalmente accedió a no “derribar edificios” en Beirut —algo a lo que Katz se oponía—, pero presionó para continuar con los “ataques quirúrgicos”.

“Lamento esa conexión [de que el alto el fuego se extendiera al Líbano], pero era un interés estadounidense, que [Trump] realmente quería promover la posibilidad de negociaciones con Irán, etc., y vio esto como un obstáculo para ello”.

Fue entonces cuando el plan cambió para confinar a las tropas de las FDI al sur del Líbano, donde Israel y el Líbano acordaron la semana pasada que las fuerzas israelíes pueden permanecer hasta que Hezbolá sea derrotado.