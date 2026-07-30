El mensaje de Cuba para Trump: estamos listos para hacer negocios

CUBA- Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba y uno de los interlocutores del gobierno comunista con EE. UU., habla con The New York Times sobre la actual crisis de la isla. Desde que un grupo de rebeldes liderado por Fidel Castro expulsó de Cuba al dictador Fulgencio Batista en 1959, el gobierno de la isla se ha definido en gran medida por desafiar a su vecino mucho más grande del norte, así como por su capacidad para sobrevivir a la intensa presión derivada de esa fricción.

Pero la campaña actual de Estados Unidos, liderada por un eficaz bloqueo petrolero, es la más intensa en medio siglo. Y está llevando al gobierno cubano al límite. El turismo se ha desplomado. Este mes, la red eléctrica colapsó tres veces en nueve días. Y, salvo por un solo petrolero ruso en marzo, los aliados de Cuba no han estado dispuestos a poner a prueba la orden del presidente Donald Trump de que no se envíe combustible a la isla. Sin embargo, más de seis meses después, el gobierno sigue intacto y los cubanos están encontrando formas de salir adelante. Este mes visitamos Cuba con una visa de periodismo sumamente inusual concedida a The New York Times. En La Habana, entrevisté al viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, uno de los interlocutores del gobierno comunista con Estados Unidos. Dijo que la estrategia principal de Cuba para escapar de la ira del gobierno de Trump era promulgar una serie de cambios en la política económica, que incluyen abrir el país a la inversión extranjera. El propio Trump podría invertir, dijo Fernández de Cossío.

Portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Estado estadounidense calificaron a Cuba de amenaza para la seguridad nacional y la acusaron de albergar terroristas, lo cual Cuba niega. Culparon a Cuba por la crisis energética, y dijeron que vendió el combustible para enriquecer a las élites y no le hizo mantenimiento a su red eléctrica. Y dijeron que el sistema político y económico de Cuba está en crisis y debe cambiar, aunque los funcionarios estadounidenses no han aclarado qué se requeriría para retirar el bloqueo. Ambas partes reconocen que sus conversaciones han logrado pocos avances. Muchas personas, especialmente los cubanos, ahora observan atentamente en busca de señales de lo que vendrá. Esta entrevista fue editada por motivos de claridad. El gobierno de Trump parece estar exigiendo cambios en el sistema político de Cuba. Su gobierno ha dicho que eso no está sobre la mesa. ¿Qué es lo que sí se está discutiendo? Puedo estar seguro de que el gobierno de Estados Unidos no negociaría su Constitución ni su sistema político con otro gobierno. Así que no debería sorprender que Cuba no esté dispuesta a discutir sus asuntos políticos internos con Estados Unidos. ENTONCES, ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA CUBANA? Introdujimos algunos cambios en nuestra economía hace unas semanas. Creemos que pueden permitirnos enfrentar esta situación. Sin embargo, si lo que Estados Unidos intenta es provocar dificultades de índole humanitaria en Cuba, lamentablemente tiene el poder para hacerlo. No hay nada que Cuba pueda hacer. Y si eso conduce a una acción militar contra Cuba, sufriremos miles de muertes. Probablemente habrá un baño de sangre en Cuba. También habrá muertes de jóvenes estadounidenses.

Pero después de causar todo este daño, ¿cuál es el objetivo que Estados Unidos logra? Ahí es donde creemos que debería haber algo de sentido común en el pueblo estadounidense. Rusia entregó un petrolero lleno de combustible en marzo, pero ningún otro país ha desafiado las amenazas de Trump de no enviar combustible a Cuba. ¿Dónde están sus aliados? El brazo coercitivo de Estados Unidos ha demostrado ser muy exitoso. Decirle a una empresa europea, latinoamericana o asiática que no puede exportar sus recursos nacionales a Cuba, es un nuevo orden mundial. ¿USTEDES ESPERAN QUE LLEGUEN MÁS PRODUCTOS DE RUSIA, MÉXICO O BRASIL? Sí esperamos que llegue algo de petróleo de alguna parte del mundo. Creemos que la capacidad de Estados Unidos para aislar a Cuba y privar a los países de su derecho a exportar sus propios productos no puede durar para siempre. Trump ha hablado de “tomar Cuba”. ¿Cuba se está preparando militarmente? Es absurdo. ¿Qué excusa puede haber para ejecutar una acción militar que cause muerte y destrucción contra un país pacífico? Ahora bien, independientemente de lo irracional que sea, seríamos ingenuos si no nos preparáramos, si no actualizáramos nuestra estrategia militar, que se basa en la participación de la población en su conjunto. Entendemos la realidad asimétrica en términos de tecnología y poder de fuego, pero nuestro pueblo va a defender nuestro país. Tenemos preparativos semanales para eso. Ha habido reportes de que un desarrollador emiratí está construyendo un centro turístico de lujo en una isla cubana y quiere proponérselo a la Organización Trump como Trump Island. ¿El gobierno cubano está considerando un proyecto de la Organización Trump en territorio cubano?

Yo diría que no estamos considerando nada por el estilo en particular. Pero intentamos atraer inversión extranjera de cualquier país. Y eso no excluye a Estados Unidos. ¿ESO EXCLUYE AL PRESIDENTE TRUMP? Si él quiere hacerlo de manera pacífica, no vemos ninguna razón específica para excluirlo. ¿HA OÍDO HABLAR DE ESA PROPUESTA DE TRUMP ISLAND EN ESTA PARTE DE CUBA? Vi las noticias. Ya hay muchos desarrollos allí, algunos han sido proyectados y les hemos presentado esto a empresarios en varias partes del mundo. Si alguien viene y dice que tiene conexiones con empresarios importantes en Estados Unidos, estamos listos para dialogar. Si es con el gobierno de Trump, en principio, no hay razón para que digamos que no. Lo que le prohíbe a Donald Trump invertir en Cuba son las leyes estadounidenses. No lo excluimos a él ni a su organización de hacer negocios en Cuba, si lo hace respetando las leyes cubanas. c. 2026 The New York Times Company. Por Jack Nicas, The New York Times.