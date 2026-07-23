El número de víctimas por el colapso de un túnel en India sube a 25

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    El número de víctimas por el colapso de un túnel en India sube a 25
    Varias agencias habían realizado esfuerzos de rescate durante los cuatro días transcurridos desde que una explosión de gas sacudió el túnel. AP.

Tras la recuperación de todos los empleados desaparecidos, los equipos llevaron a cabo una inspección final del túnel y dieron por concluidas las operaciones

GUWAHATI.-El número de muertos se elevó a 25 personas, luego de que las autoridades recuperaron el jueves los cuerpos de los 13 trabajadores restantes que estaban atrapados dentro de un túnel hidroeléctrico que sufrió un derrumbe el pasado lunes.

La explosión ocurrió en el Proyecto Hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la capital estatal, Gangtok, en el estado himalayo.

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De acuerdo a lo que se informó, fue una acumulación de gas metano, la que desencadenó la explosión y dejó atrapadas bajo tierra a decenas de personas. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por el gas tóxico en el interior.

El gobierno estatal de Sikkim indicó que se formó un comité de alto nivel para investigar el desastre y recomendar salvaguardas para prevenir este tipo de accidentes en el futuro.

Los accidentes en obras de construcción no son infrecuentes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.

Cabe destacar que la cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una región sísmicamente activa, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, plagadas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos.

La actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que los proyectos de túneles sean especialmente riesgosos en la región, según expertos.

El doctor Devesh Walia, profesor de geología en la Universidad North-Eastern Hill, en el vecino estado de Meghalaya, afirmó que la zona contiene formaciones rocosas relativamente jóvenes, algunas asociadas con estratos que contienen carbón.

“Es muy posible que el metano, junto con otros gases, se haya acumulado bajo tierra y haya podido desencadenar una explosión”, dijo.

Fue en el mes de febrero que una explosión en una mina de carbón del vecino estado de Meghalaya mató a 18 trabajadores. Un tramo de túnel se derrumbó en 2023 en el estado norteño de Uttarakhand, dejando atrapados a 41 trabajadores durante 17 días antes de ser rescatados.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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