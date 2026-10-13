Vaticano confirma diagnóstico de cáncer del papa León XIV, detectan adenocarcinoma pulmonar tras cirugía

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    Vaticano confirma diagnóstico de cáncer del papa León XIV, detectan adenocarcinoma pulmonar tras cirugía
    Al Papa León XIV le fue confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, luego de una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía. ARCHIVO VANGUARDIA

León, de 71 años, fue atendido en el hospital Gemelli de Roma para la extirpación del pequeño nódulo

Al Papa León XIV le fue confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, luego de una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente 90 minutos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-papa-leon-xiv-se-sometera-a-una-cirugia-para-extirparle-un-nodulo-pulmonar-GA24063014

León, de 71 años, fue atendido en el hospital Gemelli de Roma para la extirpación del pequeño nódulo, que, según declaró el pontífice el domingo, se había detectado en una fase temprana durante un reciente chequeo médico.

“Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Papa, y el tejido examinado durante la operación confirmó el diagnóstico de «adenocarcinoma pulmonar», como se sospechaba a partir de las pruebas realizadas previamente”, confirmó el Vaticano.

Señalaron que los médicos habían informado que la operación fue exitosa y que no hubo complicaciones. Así como que León XIV despertó con normalidad tras la cirugía y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del hospital.

El Vaticano ha indicado que se espera que el papa se recupere en el hospital durante aproximadamente una semana. Se han cancelado todos sus actos públicos hasta el 20 de octubre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/episcopado-entrega-al-papa-leon-xiv-un-libro-con-fotos-de-132-mil-desaparecidos-en-mexico-pide-justicia-CC24047162

OPERACIÓN CONCLUYÓ CON ÉXITO

Anteriormente, el mismo Vaticano había informado que la operación para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito: “La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano toráxico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de la 1:00 de la tarde hora local y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

A las 6:00 de la tarde del Vaticano, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina convocó el rezo de un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-papa-sera-ingresado-al-hospital-el-martes-para-cirugia-por-nodulo-pulmonar-DO24086445

EL PAPA TRABAJÓ CON NORMALIDAD PREVIO A LA OPERACIÓN

El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del Ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

Un día antes de la operación, el Santo Padre trabajó con normalidad y mantuvo siete audiencias y se reunió con el nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco, Martin Krebs.

Asimismo, con el presidente y secretario general de Cáritas Internacional, el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con el representante permanente de la Santa Sede en la Comunidad Económica de África Occidental, Michael Francis Crotty.

(Con información de EFE)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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