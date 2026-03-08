El Papa teme que la guerra se extienda más; hace un llamado para que cesen las bombas

CDMX.- En un mensaje al final del rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro, el papa León XIV llamó a que cesen las bombas en Oriente Medio y expresó su temor a que el conflicto se extienda a otros países de la región.

“Queridos hermanos y hermanas, desde Irán y todo Oriente Medio siguen llegando noticias que causan profunda consternación”, dijo el papa, asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Y agregó que a los episodios de violencia y devastación y al clima generalizado de odio y miedo se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región y vuelvan a sumirse en la inestabilidad.

Y continuó: “Encomiendo esta súplica a María, Reina de la Paz. Que interceda por aquellos que sufren a causa de la guerra y acompañe a los corazones por los caminos de la reconciliación y la esperanza”.

Fue la semana pasada que el secretario de Estado el cardenal italiano Pietro Parolin, expresó en una entrevista que con las guerras preventivas “el mundo entero corre el riesgo de ser incendiado”.

“Con profundo pesar, los pueblos de Oriente Medio, incluidas las ya frágiles comunidades cristianas, han vuelto a caer en el horror de la guerra, que cobra brutalmente vidas humanas, siembra destrucción y arrastra a naciones enteras a una espiral de violencia con resultados inciertos”, lamentó el “número dos” del Vaticano.

ONU LLAMA A INICIAR NEGOCIACIÓN EN MEDIO ORIENTE

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó recientemente los “ataques ilegales” en Medio Oriente y advirtió que la situación podría “salirse de control” en un contexto de guerra regional que involucra a varios países.

El jefe de la ONU alertó sobre el daño que esta guerra está provocando sobre la población civil e insistió en la necesidad de detener los combates y abrir un espacio para las negociaciones.

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán que ya suma más de mil 300 muertos en el lado iraní, según Teherán, que ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya más de 300 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hizbulá.