El plan de Trump para llevar a Venezuela ‘perfora, bebe, perfora’ es terrible para el clima, advierten expertos

Donald Trump, al apoderarse dramáticamente de Nicolás Maduro y reclamar el control de las vastas reservas petroleras de Venezuela , ha globalizado su mantra de “perforar, perforar, perforar”. Lograr el sueño del presidente de impulsar la producción petrolera del país sería financieramente difícil y, de concretarse, sería “terrible para el clima”, según los expertos.

Trump ha buscado agresivamente impulsar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos. Ahora, tras la captura y arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores, busca orquestar una intensificación de las perforaciones en Venezuela, país que posee las mayores reservas conocidas de petróleo del mundo, equivalentes a unos 300 mil millones de barriles, según la firma de investigación Energy Institute.

“Las compañías petroleras van a entrar, van a gastar dinero, vamos a recuperar el petróleo; francamente, deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo”, declaró el presidente estadounidense tras la salida de Maduro de Caracas. “Está saliendo mucho dinero de la tierra, nos van a reembolsar todo lo que gastemos”.

Las compañías petroleras estadounidenses “gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura gravemente dañada... y comenzarán a ganar dinero para el país”, agregó Trump, mientras su administración presiona al gobierno interino de Venezuela para que elimine una ley que requiere que los proyectos petroleros sean propiedad del estado en su mitad.

Las principales empresas petroleras estadounidenses, como Exxon y Chevron, han guardado silencio hasta el momento sobre si invertirían las enormes sumas necesarias para implementar la visión del presidente para Venezuela. Sin embargo, si Venezuela aumentara la producción hasta cerca de su máximo de 3,7 millones de barriles diarios de la década de 1970 —más del triple de los niveles actuales—, socavaría aún más el ya vacilante esfuerzo mundial para limitar el peligroso calentamiento global.

Incluso aumentar la producción a 1,5 millones de barriles de petróleo al día desde los niveles actuales de alrededor de 1 millón de barriles generaría alrededor de 550 millones de toneladas de dióxido de carbono al año al quemar el combustible, según Paasha Mahdavi, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de California en Santa Bárbara. Esto representa una mayor contaminación de carbono que la que emiten anualmente las principales economías, como el Reino Unido y Brasil.

“Si hay millones de barriles diarios de petróleo nuevo, eso agregará una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera y la gente de la Tierra no puede permitírselo”, dijo John Sterman, experto en clima y economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Los costos climáticos serían especialmente altos porque Venezuela produce uno de los petróleos con mayor intensidad de carbono del mundo. Sus vastas reservas de crudo extrapesado son particularmente contaminantes, y sus otras reservas también son “bastante intensivas en carbono y metano”, afirmó Mahdavi.

El mundo está a punto de superar los límites acordados para el aumento de la temperatura, y como resultado ya sufre olas de calor , tormentas y sequías más severas. El aumento de las perforaciones en Venezuela reduciría aún más los precios mundiales del petróleo y frenaría el impulso necesario hacia las energías renovables y los vehículos eléctricos, añadió Sterman.

“Si aumenta la producción de petróleo, el cambio climático empeorará antes y todos saldrán perdiendo, incluido el pueblo venezolano”, afirmó. “Los daños climáticos que sufre Venezuela, junto con otros países, casi con toda seguridad superarán cualquier beneficio económico a corto plazo de vender un poco más de petróleo”.

Durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump ha exigido que el mundo siga funcionando con combustibles fósiles en lugar de energías renovables “ fraudulentas ” y ha amenazado con la anexión de Canadá , una importante nación productora de petróleo, y Groenlandia , una isla ártica rica en recursos minerales.

Los críticos han acusado a Trump de un “imperialismo” impulsado por los combustibles fósiles que amenaza con desestabilizar aún más el clima mundial, además de trastocar la política internacional. “Estados Unidos debe dejar de tratar a América Latina como una colonia de recursos”, declaró Elizabeth Bast, directora ejecutiva de Oil Change International. “El pueblo venezolano, no los ejecutivos petroleros estadounidenses, debe forjar el futuro de su país”.

Patrick Galey, jefe de investigaciones sobre combustibles fósiles en la ONG de clima y justicia Global Witness, dijo que la agresión de Trump en Venezuela es “otro conflicto alimentado por los combustibles fósiles, que están controlados de manera abrumadora por algunos de los regímenes más despóticos del mundo”.

“Mientras los gobiernos sigan dependiendo de los combustibles fósiles en sus sistemas energéticos, sus electores serán rehenes de los caprichos de los autócratas”, afirmó.

Aunque la visión declarada del presidente es que las compañías petroleras con sede en Estados Unidos aprovechen las reservas petroleras de Venezuela para obtener ganancias, hacer realidad esa promesa puede resultar complicado por factores económicos, históricos y geológicos, dicen los expertos.

Las compañías petroleras tal vez no estén “ansiosas por invertir lo que se necesita porque tomará mucho más tiempo que los tres años del mandato del presidente Trump”, dijo Sterman.

“Eso implica mucho riesgo: riesgo político, riesgo del proyecto”, dijo. “Parece muy complicado”.

Aumentar la producción es, en general, una mala apuesta, afirmó Galey. «Cualquier aumento significativo de la producción actual requeriría una inversión de decenas de miles de millones en reparaciones, mejoras y la sustitución de infraestructuras deterioradas», añadió. «Eso sin tener en cuenta la grave situación de seguridad».

La producción petrolera de Venezuela ha caído drásticamente desde sus máximos históricos, una disminución que los expertos atribuyen tanto a la mala gestión como a las sanciones estadounidenses impuestas por Barack Obama y agravadas por Trump. Para 2018, el país producía tan solo 1,3 millones de barriles diarios, aproximadamente la mitad de lo que producía cuando Maduro asumió el cargo en 2013, poco más de un tercio de lo que produjo en la década de 1990 y aproximadamente un tercio de su producción máxima en la década de 1970.

Trump ha declarado que las empresas estadounidenses reactivarán los niveles de producción y recibirán un reembolso por los costos. Sin embargo, la rentabilidad de esa expansión podría no convencer a las grandes empresas energéticas, e incluso si deciden participar, se necesitarían años para impulsar significativamente la extracción, según los expertos.

Aumentar la producción petrolera de Venezuela en 500.000 barriles diarios costaría unos 10.000 millones de dólares y tomaría aproximadamente dos años, según Energy Aspects. La producción podría alcanzar entre 2 y 2,5 millones de barriles diarios en una década aprovechando las reservas de crudo mediano, afirmó Mahdavi. Sin embargo, para recuperar la producción máxima se requeriría el desarrollo de la Faja del Orinoco, cuyo crudo pesado y rico en azufre es mucho más costoso y difícil de extraer, transportar y refinar.

Volver a los 2 millones de barriles por día a principios de la década de 2030 requeriría una inversión de unos 110.000 millones de dólares, según Rystad Energy, una consultora del sector.

“Eso va a requerir mucho más tiempo y mucho más dinero para poder alcanzar o acercarse a quizás 3, 4 o 5 millones de barriles diarios de producción”, dijo Mahdavi.

Aumentar la extracción venezolana en medio del auge de la producción estadounidense también podría ser difícil de vender. “El crudo pesado venezolano que podría refinarse en las instalaciones de la costa estadounidense del Golfo probablemente perjudicará a los productores nacionales, quienes, hasta que Trump secuestró a Maduro, habían apoyado abiertamente las sanciones al petróleo venezolano”, declaró Galey.

Algunas empresas podrían estar dispuestas a “asumir esa incertidumbre” porque Estados Unidos planea brindar a las compañías apoyo financiero para perforar en Venezuela, dijo Mahdavi.

“Si estás dispuesto a afrontar los desafíos... aún estás considerando un crudo relativamente barato que te brindará un margen de ganancia mayor que el que puedes obtener en Estados Unidos”, dijo. “Por eso siguen interesados: es mucho más caro perforar, por ejemplo, en la Cuenca Pérmica estadounidense”.

Algunas grandes petroleras estadounidenses podrían ser más receptivas a la estrategia de Trump para Venezuela. Chevron, la única empresa estadounidense que opera en el país, podría estar preparada para aumentar la producción más rápido que sus rivales. Y ExxonMobil, que ha invertido fuertemente en la producción petrolera en la vecina Guyana, podría beneficiarse de la destitución de Maduro, quien se opone firmemente a dicha expansión.

Sin embargo, en general, sigue sin estar claro cómo responderán las grandes petroleras estadounidenses a los planes de Trump de cambiar de régimen y aumentar la extracción de petróleo en Venezuela. Lo que sí está mucho más claro es que cualquier expansión sería “terrible para el clima y el medio ambiente”, afirmó Mahdavi.