Podría Trump utilizar caso Venezuela como palanca en revisión de T-Mec

México
/ 6 enero 2026
    Podría Trump utilizar caso Venezuela como palanca en revisión de T-Mec
    El reporte avizora que la incertidumbre podría amplificar la volatilidad para el peso mexicano en un contexto ya de por sÌ sensible con la revisión del T-MEC. REFORMA

Remarcan que es probable que las acciones de EU en Venezuela tengan importantes consecuencias para otros países de la región

La intervención militar estadounidense en Venezuela mediante la cual fue capturado Nicolás Maduro podría ser usada por el Presidente Donald Trump como palanca en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtieron especialistas económicos.

En un análisis titulado “Venezuela, la caída de Maduro: ramificaciones locales y regionales”, el área de Investigación Global de UBS señaló que la remoción del Presidente venezolano marca un punto de inflexión sin precedentes para el país sudamericano y reconfigura el equilibrio político en América Latina.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran expertos que hubo premura en trenes usados para inaugurar Interoceánico

Remarcó que es probable que las acciones de EU en Venezuela tengan importantes consecuencias para otros países de la región.

”La intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela también podría servir de advertencia a países como Colombia y México, donde hay una gran presencia de cárteles de la droga (Trump advirtió al Presidente colombiano Gustavo Petro que se cuidara ante el arresto de Maduro y declaró en una entrevista con Fox que ‘ser· necesario hacer algo con respecto a México’)”, destacó.

”Específicamente en el caso de México, Estados Unidos podría usar la amenaza de una intervención más directa como palanca en las próximas negociaciones del T-MEC”.

Refirió que países como México, Colombia y Brasil se han unido a China y Rusia en sus críticas a la intervención estadounidense, alegando la falta de legitimidad internacional para emprender una operación para destituir a un Presidente en funciones.

El reporte avizora que la incertidumbre podría amplificar la volatilidad para el peso mexicano en un contexto ya de por sÌ sensible con la revisión del T-MEC.

”México y Colombia son los dos mercados donde es m·s probable que se materialice esta reevaluación, y donde creemos que la volatilidad podría repuntar en un contexto de exigentes valoraciones cambiarias, un fuerte posicionamiento y riesgos idiosincrásicos”, indicó UBS.

En un análisis del área de Estudios Económicos de Banamex, la institución considera que la posición vulnerable de México se agrava.

La colaboración de la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia migratoria y combate a objetivos de seguridad críticos para EU le han permitido a México eludir su activismo, destacó.

”Esa condición (de fragilidad), que ya dominaba el entorno de la renegociación del T-MEC, disminuir· los márgenes de libertad y fuerza relativa con que México se conduce en todos los ámbitos de la relación bilateral”, sostuvo el banco.

Consideró que el apoyo de México a los regímenes de Cuba y Venezuela aumenta el riesgo de que EU le exija también que se alinee en esos ámbitos.

En otro análisis. Janus Henderson Investors expuso que el posible giro político en Venezuela podría impactar en la oferta global de petróleo, en los bonos soberanos de mercados emergentes y en la redefinición de las esferas de influencia entre EU y China, un enfoque especialmente relevante para México, tanto por su rol energético como por su posición estratégica en la región.

Temas


Relaciones Exteriores
T-MEC

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

