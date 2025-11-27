Portugal es campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria en la Final de Doha
Portugal ganó 1-0 con gol de Anísio Cabral y conquistó por primera vez el título del Mundial Sub-17
Portugal conquistó este jueves el título del Mundial Sub-17 de la FIFA, luego de derrotar 1-0 a Austria en la Final disputada en el Estadio Internacional Khalifa, en Doha.
Con una actuación sólida y ordenada, la selección lusa levantó por primera vez el trofeo mundialista en la categoría, cerrando una campaña histórica que los coloca como nueva potencia juvenil del futbol europeo.
El único gol del partido llegó al minuto 32, cuando Anísio Cabral definió dentro del área después de una brillante asistencia de Duarte Cunha. Ese tanto fue suficiente para marcar la diferencia en un duelo intenso, con Austria intentando reaccionar en el complemento.
El arquero portugués Romário Cunha se convirtió en figura con intervenciones determinantes, especialmente en los últimos minutos, cuando el conjunto austriaco apretó en busca del empate.
La coronación en Doha marca la primera estrella Sub-17 en la historia para Portugal, que hasta ahora nunca había levantado este trofeo pese a su larga tradición formadora.
El equipo luso se suma a la lista de campeones de la categoría, donde aparecen selecciones como Francia, Suiza e Inglaterra, y confirma el peso creciente de su proyecto juvenil.
Este título llega además después de un proceso deportivo consistente que en años recientes ha llevado a Portugal a figurar en torneos europeos menores y competencias internacionales de desarrollo.
Portugal completó un torneo prácticamente perfecto. En la Fase de Grupos exhibió contundencia ofensiva ante rivales como Nueva Caledonia y Marruecos, mientras que en la fase eliminatoria superó a Bélgica, México y Suiza.
En Semifinales dejó fuera a Brasil en una dramática serie de penales que anticipaba su fuerza emocional para la Final.
Austria, por su parte, fue una de las revelaciones de la Copa, avanzando con marca perfecta hasta el partido decisivo y sorprendiendo por su disciplina táctica y eficiencia defensiva.