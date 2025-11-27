Portugal es campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria en la Final de Doha

Deportes
/ 27 noviembre 2025
    Portugal es campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria en la Final de Doha
    Portugal levantó el título del Mundial Sub-17 en Doha tras vencer 1-0 a Austria con gol de Anísio Cabral en el Estadio Internacional Khalifa. FOTO: X

Portugal ganó 1-0 con gol de Anísio Cabral y conquistó por primera vez el título del Mundial Sub-17

Portugal conquistó este jueves el título del Mundial Sub-17 de la FIFA, luego de derrotar 1-0 a Austria en la Final disputada en el Estadio Internacional Khalifa, en Doha.

Con una actuación sólida y ordenada, la selección lusa levantó por primera vez el trofeo mundialista en la categoría, cerrando una campaña histórica que los coloca como nueva potencia juvenil del futbol europeo.

El único gol del partido llegó al minuto 32, cuando Anísio Cabral definió dentro del área después de una brillante asistencia de Duarte Cunha. Ese tanto fue suficiente para marcar la diferencia en un duelo intenso, con Austria intentando reaccionar en el complemento.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya puedes inscribirte al 21K Coahuila 2026! Fechas, costos y cómo será la entrega de kits

El arquero portugués Romário Cunha se convirtió en figura con intervenciones determinantes, especialmente en los últimos minutos, cuando el conjunto austriaco apretó en busca del empate.

La coronación en Doha marca la primera estrella Sub-17 en la historia para Portugal, que hasta ahora nunca había levantado este trofeo pese a su larga tradición formadora.

El equipo luso se suma a la lista de campeones de la categoría, donde aparecen selecciones como Francia, Suiza e Inglaterra, y confirma el peso creciente de su proyecto juvenil.

Este título llega además después de un proceso deportivo consistente que en años recientes ha llevado a Portugal a figurar en torneos europeos menores y competencias internacionales de desarrollo.

Portugal completó un torneo prácticamente perfecto. En la Fase de Grupos exhibió contundencia ofensiva ante rivales como Nueva Caledonia y Marruecos, mientras que en la fase eliminatoria superó a Bélgica, México y Suiza.

En Semifinales dejó fuera a Brasil en una dramática serie de penales que anticipaba su fuerza emocional para la Final.

Austria, por su parte, fue una de las revelaciones de la Copa, avanzando con marca perfecta hasta el partido decisivo y sorprendiendo por su disciplina táctica y eficiencia defensiva.

Temas


Futbol
resultados
Campeonatos

Localizaciones


Doha

Organizaciones


Selección de Futbol de Portugal

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

