Portugal es campeón del Mundial Sub-17 tras vencer 1-0 a Austria en la Final de Doha

Portugal conquistó este jueves el título del Mundial Sub-17 de la FIFA, luego de derrotar 1-0 a Austria en la Final disputada en el Estadio Internacional Khalifa, en Doha.

Con una actuación sólida y ordenada, la selección lusa levantó por primera vez el trofeo mundialista en la categoría, cerrando una campaña histórica que los coloca como nueva potencia juvenil del futbol europeo.

El único gol del partido llegó al minuto 32, cuando Anísio Cabral definió dentro del área después de una brillante asistencia de Duarte Cunha. Ese tanto fue suficiente para marcar la diferencia en un duelo intenso, con Austria intentando reaccionar en el complemento.

El arquero portugués Romário Cunha se convirtió en figura con intervenciones determinantes, especialmente en los últimos minutos, cuando el conjunto austriaco apretó en busca del empate.