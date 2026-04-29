En la isla italiana de Capri, imponen fuertes sanciones para detener tácticas agresivas de venta contra turistas

Capri, un destino de lujo frente a la costa de Napoli , ha introducido una prohibición de la captación de clientes en la calle, dirigida a los dueños de restaurantes, operadores turísticos y vendedores que se acercan a los visitantes con ofertas repetidas o intrusivas, según informó el medio de comunicación británico The Independent.

Una popular isla italiana está tomando nuevas medidas para mejorar la experiencia turística , combatiendo enérgicamente las tácticas de venta agresivas.

Según la nueva normativa, los infractores pueden enfrentarse a multas que oscilan entre los 30 y los 585 dólares.

Esta medida se produce en un momento en que Capri sigue lidiando con el turismo masivo , con hasta 50.000 visitantes en los días de mayor afluencia, según la asociación nacional de hoteles de Italia.

La isla también está implementando otros cambios para combatir el turismo masivo.

A partir de mayo, las autoridades introducirán límites a los grupos turísticos organizados, restringiéndolos a 40 personas, según señaló la asociación.

Según Euronews, los guías turísticos ya no pueden utilizar elementos de señalización de gran tamaño, como paraguas o banderas, para guiar a los grupos; una medida destinada a reducir la congestión en zonas concurridas.

Según informó Travel Noire, las medidas fueron aprobadas por unanimidad por el ayuntamiento de Capri como parte de un esfuerzo más amplio para gestionar el creciente número de visitantes y reducir las aglomeraciones durante los meses de mayor afluencia turística.

El presidente de la asociación empresarial local de Capri, Luciano Bersani, afirmó que las nuevas normas son un “primer paso” para aliviar la congestión durante las horas punta.

«La asociación acoge con satisfacción la nueva normativa sobre grupos turísticos y guías. Se trata de un importante primer paso que invita a otras iniciativas concretas, las cuales deberían permitir un mejor aprovechamiento de Capri durante las horas de mayor afluencia turística», declaró Bersani a principios de 2026, según informaron medios italianos.

Capri lleva mucho tiempo aplicando normas para preservar su carácter.

Según informó Time Out, ya en la década de 1960, las ordenanzas locales prohibían comportamientos disruptivos como escuchar la radio a todo volumen, pernoctar en zonas públicas y hacer picnics en el césped.

Los grupos empresariales locales han expresado su apoyo a las últimas restricciones.

Según Euronews, se espera que estos cambios alivien la congestión en zonas muy transitadas, como la plaza principal y el puerto deportivo, al tiempo que mejoran la experiencia general tanto para los visitantes como para los residentes.

“Este es un acto de responsabilidad que refleja nuestra visión de una isla finalmente más habitable”, dijo Lorenzo Coppola, presidente de la asociación hotelera de Capri, según informaron los medios italianos.

“Las nuevas normas para los grupos [organizados] son herramientas indispensables para descongestionar zonas críticas y devolver un respiro a nuestras rutas peatonales.”

«Acojo con satisfacción el límite, que no considero que proteja solo al turismo VIP, sino a todo el mundo», declaró Gianluigi Lembo, propietario de la famosa Taverna Anema e Core, a principios de 2026, según informaron los medios italianos.

“Estamos estudiando este asunto y la seguridad portuaria en profundidad, y podremos resolverlo mucho antes del verano”, declaró el alcalde de Capri, Paolo Falco, en un comunicado a los medios italianos en febrero de 2026.

Estos cambios se producen mientras Capri se prepara para otra temporada de viajes de verano con un gran volumen de visitantes.