El presidente cubano confirma conversaciones con funcionarios de Trump en medio del bloqueo

Funcionarios cubanos han mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense para buscar soluciones al bloqueo impuesto a la nación caribeña, según declaró Miguel Díaz-Canel en un vídeo emitido por la televisión nacional.

“Estas conversaciones han tenido como objetivo encontrar soluciones a través del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, dijo Díaz-Canel, el presidente cubano, en el video, que se emitió el viernes, poco antes de que estuviera programado para dirigirse a los medios cubanos en una rara aparición que se produce en medio de una grave crisis económica y mientras el gobierno comunista ha estado bajo una presión creciente por parte de Donald Trump.

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Díaz-Canel afirmó que los negociadores cubanos habían participado “sobre la base de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos estados, así como a la soberanía y la autodeterminación” del gobierno cubano.

Díaz-Canel afirmó que en los últimos tres meses no ha llegado ningún cargamento de petróleo a la isla, lo que atribuyó al bloqueo energético estadounidense.

La región occidental de Cuba sufrió un apagón masivo la semana pasada, dejando a millones de personas sin electricidad.

Dijo que Cuba, que produce el 40% de su petróleo, ha estado generando su propia energía, pero que no ha sido suficiente para satisfacer la demanda.

Dijo que la falta de electricidad ha afectado a las comunicaciones, la educación y el transporte, y que, como consecuencia, el gobierno ha tenido que posponer las cirugías de decenas de miles de personas.

“El impacto es tremendo”, dijo.

El discurso se presentó como una continuación del evento del 5 de febrero, cuando Díaz-Canel advirtió que Cuba se acercaba a una situación que requeriría “medidas extremas” dada la crisis económica, los frecuentes apagones y la escasez de combustible, exacerbados por la imposición de un bloqueo petrolero por parte de Trump a la isla caribeña.

Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos ya mantenía conversaciones de alto nivel con representantes cubanos. Hasta ahora, el gobierno cubano había negado que se estuvieran llevando a cabo encuentros oficiales, pero no había desmentido explícitamente las informaciones de los medios sobre conversaciones extraoficiales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien a sus 94 años aún ejerce una gran influencia.

Rodríguez Castro estaba sentado detrás de Díaz-Canel y entre los funcionarios del Partido Comunista que aparecen en el vídeo.

El mes pasado, funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, en el marco de la Caricom, la reunión anual de líderes del Caribe, celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, no tiene un cargo oficial en el gobierno cubano, pero sigue siendo cercano a su abuelo, quien ejerce una enorme influencia en la estructura de poder del país.

En las últimas semanas, Trump había hecho una serie de declaraciones en las que afirmaba que Cuba estaba al borde del colapso o deseosa de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El lunes dijo que Cuba podría ser objeto de una “adquisición amistosa”, para luego añadir: “Puede que no sea una adquisición amistosa”.