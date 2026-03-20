El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está bajo investigación en EU

Las investigaciones, de las que no se había informado anteriormente, eran llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, y en ellas han participado fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijeron estas personas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha mantenido una relación volátil con el presidente Donald Trump, está siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales estadounidenses, según tres personas con conocimiento del asunto.

Las pesquisas han explorado, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar de investigaciones activas.

Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial, y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

Nada indica que la Casa Blanca haya desempeñado un papel en el inicio de ninguna de las investigaciones.

Pero Trump, que con frecuencia ha esgrimido las investigaciones penales como garrote contra sus rivales y enemigos, ha criticado duramente a Petro, y lo ha llamado “hombre enfermo”. Podría utilizar las investigaciones como influencia para obtener una mayor cooperación de Colombia, que es el principal productor mundial de cocaína y uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

Trump también podría utilizar la existencia de las investigaciones para intentar influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia de mayo. Petro, el primer presidente de izquierda de su país, tiene un mandato limitado, pero ha pedido a sus partidarios que apoyen a su sucesor elegido a dedo. En el último año, Trump ha intervenido en otras elecciones de la región, lo que ha contribuido a alimentar una ola derechista.

Un representante de Petro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los representantes de las dos fiscalías —de los Distritos Sur y Este de Nueva York— declinaron hacer comentarios, al igual que la Administración para el Control de Drogas. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

Poco después de que el ejército estadounidense incursionara en Caracas en enero, capturara al dirigente venezolano Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, los periodistas preguntaron a Trump si el ejército podría actuar contra Colombia. Respondió: “Me parece bien”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han estabilizado en los últimos meses. Sin embargo, los fiscales investigan a Petro en un contexto en el que la Casa Blanca está intensificando agresivamente su uso del sistema judicial para ayudar a impulsar la agenda de política exterior del presidente.

El principal fiscal federal del sur de Florida, un leal a Trump, también ha ordenado investigar a los dirigentes de Cuba por delitos relacionados con las drogas, la inmigración, la economía y la violencia, según informó este mes The New York Times, después de que Trump sugiriera recientemente que Estados Unidos podría iniciar “una toma de poder amistosa de Cuba”.

Y funcionarios estadounidenses citaron la acusación del Departamento de Justicia contra Maduro como el motivo de su captura. El secretario de Estado, Marco Rubio, caracterizó la captura del dirigente venezolano a principios de este año como, en gran medida, una operación de aplicación de la ley y no una invasión militar.

Petro ha negado sistemáticamente tener vínculos con el narcotráfico, y ha pregonado el éxito de su gobierno en frenar el cultivo de coca, producto base de la cocaína, y sus órdenes a los militares de perseguir a los grupos armados de traficantes. En su día, formó parte de un grupo guerrillero urbano y ha iniciado conversaciones de paz con grupos armados —algunos de los cuales también tienen raíces como guerrillas de izquierda— que finalmente fracasaron.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación colombianos han informado que personas vinculadas a traficantes han intentado canalizar fondos hacia Petro, incluso a través de su hijo. Su hijo admitió que entró dinero ilícito en la campaña electoral de su padre en 2022, dijeron los fiscales colombianos, pero no han presentado cargos penales contra el propio Petro. Este ha negado haber cometido delito alguno y ha calificado las acusaciones de políticamente motivadas.

Durante el primer año del segundo gobierno de Trump, las relaciones entre la Casa Blanca y Petro fueron abiertamente hostiles, ya que ambos presidentes se lanzaron insultos personales en internet. El pasado enero, Petro impidió que aterrizaran en su país vuelos militares estadounidenses que transportaban a colombianos deportados, y solo dio marcha atrás después de que Trump amenazara a Colombia con imponerle fuertes aranceles.

En septiembre, Estados Unidos revocó el visado de Petro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de que pidiera a los soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin pro-Palestina en Nueva York.

La enemistad se intensificó cuando el ejército estadounidense bombardeó barcos que, según dijo, traficaban con drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, lo que llevó a Petro a acusar al gobierno estadounidense de cometer un “asesinato” en octubre.

Poco después, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Petro y a miembros de su familia, congeló los activos que pudieran tener en Estados Unidos e impidió severamente sus viajes al extranjero.

“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a poner fin a esta actividad”, dijo entonces el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Para diciembre, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia parecían haber tocado fondo. Trump dijo ese mes que más le valía a Petro que “se cuide las espaldas” y lo acusó de inundar Estados Unidos de cocaína. Luego llegó la incursión del 3 de enero en Caracas.

Días después, se produjo una distensión. El 7 de enero, Petro y Trump mantuvieron su primera llamada telefónica, mediada por el embajador de Colombia en Washington y el senador republicano Rand Paul, por Kentucky, quien estaba ansioso por evitar una mayor implicación militar estadounidense en Sudamérica.