El régimen de Irán ejecuta a luchadores profesionales que apoyaron a los manifestantes

Los luchadores de élite y los culturistas están siendo perseguidos a muerte en Irán porque condenan las atrocidades del régimen de esa nación.

A principios de este mes, mientras las protestas se intensificaban en todo Irán, el luchador olímpico Alireza Nejati publicó un mensaje a sus más de 78.000 seguidores en Instagram que resultó en su violento arresto, tortura y encarcelamiento dos días después.

“Les deseo a todos un hermoso fin de semana lleno de éxitos y buenas vibras”, publicó la campeona de lucha grecorromana de 27 años en una historia de Instagram el 7 de enero. “Este es el final”.

Si bien el mensaje puede parecer inocuo para el régimen en conflicto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khameini, tiene connotaciones peligrosas: representa “una señal política” para que los manifestantes intensifiquen sus manifestaciones contra el gobierno, según disidentes iraníes.

“A primera vista, la declaración es completamente benigna, y ese es precisamente el punto”, dijo Lawdan Bazargan, director de la Alianza Contra el Régimen Islámico de Irán (AAIRIA), una organización sin fines de lucro formada por ex prisioneros políticos iraníes y sus familias.

“En el Irán de hoy, cualquier lenguaje que insinúe un ‘fin’, un cierre o una transición puede interpretarse como revolucionario porque el régimen está operando en un estado de paranoia extrema”.

Esa paranoia ha dado lugar a una serie de arrestos, detenciones e incluso ejecuciones de numerosas figuras del deporte por parte de las autoridades del régimen, según Iran International, un servicio de noticias independiente en lengua persa con sede en Londres.

Los luchadores y culturistas se encuentran entre los héroes deportivos más populares del país, a menudo con decenas de miles de seguidores en las redes sociales, lo que supone una amenaza para la autoridad de los mulás gobernantes, afirmó Bazargan.

Nima Far, activista de derechos humanos, pidió a los organismos deportivos internacionales, como el Comité Olímpico Internacional, que condenen los arrestos y ejecuciones que están “convirtiendo los gimnasios, estadios y colchonetas de lucha de Irán en terrenos de caza para una dictadura aterrorizada de sus propios campeones”, dijo Far en una publicación de X.

El COI no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles.

Desde que estallaron las protestas en el país a finales de diciembre por la inflación galopante, entre 6.000 y hasta 36.000 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, según disidentes iraníes y grupos de derechos humanos. El número de muertos ha sido difícil de contabilizar desde que el régimen cortó internet y otras comunicaciones en el país.

El 9 de enero, el mismo día que Nejati fue arrestado, las fuerzas de seguridad mataron a Shahab Fallahpour, un luchador de 19 años, durante protestas callejeras en la ciudad suroccidental de Andimeshk, según Iran International .

El servicio de noticias citó fuentes que afirmaron que fue atacado por un francotirador desde una azotea. Los restos de Fallahpour fueron enterrados tres días después, en la madrugada del 12 de enero, alrededor de las 4 de la madrugada. No hubo servicio fúnebre y solo asistieron sus padres “bajo la supervisión de las fuerzas gubernamentales”, según el informe.

Otra estrella emergente de la lucha libre, Yashar Soltanirad, de 26 años, fue asesinado a tiros durante las protestas en Teherán el 9 de enero, según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos. El grupo también informó que Majid Jalilian, atleta de CrossFit de 39 años y padre de un niño pequeño, fue brutalmente golpeado por las fuerzas de seguridad y asesinado a tiros en Teherán ese mismo día.

Saleh Mohammadi, una estrella de lucha libre en ascenso de 19 años de Qom, fue arrestado por las fuerzas de seguridad el 15 de enero y ahora enfrenta la ejecución, según Iran International y publicaciones en las redes sociales.

El miércoles, Babak Shadgan, médico que preside la comisión médica de United World Wrestling (UWW), exigió a Irán la liberación de Nejati, según Iran International. El grupo es el organismo rector internacional de la lucha libre amateur. Shadgan declaró a The Post que su publicación refleja “mi opinión personal como médico deportivo” y no la opinión oficial de la UWW.

“En menos de 10 días, el régimen iraní mató a tiros a más de 30 atletas en todo el país”, dijo a The Post Saradar Pashaei, ex entrenador del equipo de lucha grecorromana de Irán y campeón mundial de lucha.

El más joven tenía apenas 15 años. Entre las víctimas había jóvenes atletas, campeones nacionales, entrenadores y árbitros internacionales... Todos murieron por disparos.

Nejati, que ganó tres medallas de bronce y una de oro en competiciones internacionales de lucha libre en los últimos años, era muy conocido por manifestarse ante las fuerzas de seguridad iraníes.

En una publicación reciente en redes sociales, dijo: «Como otros atletas, podía bajar la cabeza y seguir mi deporte. Pero no podía callarme. Mentalmente, estaba en guerra con todos aquellos que oprimieron y cometieron injusticias, y no podía callarme».

En 2020, Irán ejecutó al campeón de lucha Navid Afkari después de que fuera acusado de asesinar a un guardia de seguridad durante las protestas contra el régimen iraní en 2018. Afkari fue asesinado a pesar de las súplicas del presidente Trump y el COI al gobierno iraní para que indultara al atleta.

“Estas ejecuciones y detenciones no se basan en la ley ni en la disciplina”, declaró Bazargan. Se basan en la intimidación, enviando el mensaje de que nadie, ni siquiera los héroes nacionales, está exento de castigo si desafía a la República Islámica”.