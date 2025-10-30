El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El 30 de octubre se reportó que el Rey Carlos III, del Reino Unido, despojará de los títulos reales a su hermano, el príncipe Andrés, tras años de acusaciones por acoso sexual a una menor de edad y por su vinculación con Jeffrey Epstein.

El ex príncipe también perderá su título de Duque de York, otorgado por su madre, la fallecida Reina Isabel II, cuando esté se casó con su exesposa, Sarah Ferguson, en 1986.

Por igual, el exiliado de la familia real británica ya no habitará más su mansión de Royal Lodge, en Windsor.

Medios internacionales, como parte del Reino Unido, han estimado que la decisión del Rey Carlos fue predeterminada por sectores políticos y la opinión popular en Inglaterra. El hermano del Rey ha sido controversia para la familia real, desde que el acusado de acoso a menores, continuó su amistad con Epstein, incluso después que este ya había sido acusado de acoso sexual a menores y tráfico.

Tras la decisión del Rey, su hermano Andrés ahora será referido por el nombre de Andrés Mountbatten Windsor; el primer apellido siendo el de su padre, el fallecido duque de Edimburgo.