El Senado confirma a la Dra. Erica Schwartz como directora de los centros de salud de EU

NUEVA YORK.-El Senado de Estados Unidos confirmó el miércoles a la doctora Erica como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), poniéndola al frente de una agencia de salud pública acosada por la injerencia política y la baja moral.

Schwartz fue confirmada con 51 votos a favor y 44 en contra. La médica, de 54 años, se convertirá en la 22va líder de los CDC, con sede en Atlanta, encargados de proteger a los estadounidenses de amenazas prevenibles a la salud, y en la primera directora confirmada de la agencia en casi un año. Su currículum incluye títulos en medicina y derecho, un periodo como subdirectora de salud pública del país y un cargo de liderazgo en la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La nominación de Schwartz parecía tambalearse después de una audiencia el mes pasado ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. El presidente del comité, el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, y otros cuestionaron si estaría dispuesta a plantarle cara al secretario de Salud del presidente republicano Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., si este ordenaba a los CDC hacer algo que no estuviera respaldado por la ciencia y por buenas prácticas de salud pública.

Pero semanas después, Cassidy dijo que habló con Schwartz tras esa audiencia y con otras personas que la conocían, y señaló que había ganado confianza en ella.

Los CDC están en caos desde que Trump regresó al cargo el año pasado.

En gran medida debido a despidos y renuncias, la agencia ha perdido a más de 3.000 empleados, más de una cuarta parte de su plantilla. La moral se ha desplomado a medida que una sucesión de líderes, en su mayoría temporales, han ido y venido. La oficina principal ha estado ocupada por designados políticos con poca o ninguna formación en medicina o salud pública.

Cuando Schwartz fue nominada en abril, expertos en salud pública se mostraron cautelosamente optimistas, citando su trayectoria. También señalaron que Schwartz fue la elección de Trump y no de Kennedy, quien es una de las principales voces del movimiento antivacunas antes de que fuera designado para supervisar los CDC y otras agencias federales de salud.