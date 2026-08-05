El Senado confirma a la Dra. Erica Schwartz como directora de los centros de salud de EU

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    El Senado confirma a la Dra. Erica Schwartz como directora de los centros de salud de EU
    Erica Schwartz testifica durante su audiencia de confirmación ante la Comisión de Salud del Senado para ser directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, en el Capitolio. AP

Se trata de la tercera nominada de Trump para dirigir los CDC en los últimos 18 meses

NUEVA YORK.-El Senado de Estados Unidos confirmó el miércoles a la doctora Erica como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), poniéndola al frente de una agencia de salud pública acosada por la injerencia política y la baja moral.

Schwartz fue confirmada con 51 votos a favor y 44 en contra. La médica, de 54 años, se convertirá en la 22va líder de los CDC, con sede en Atlanta, encargados de proteger a los estadounidenses de amenazas prevenibles a la salud, y en la primera directora confirmada de la agencia en casi un año. Su currículum incluye títulos en medicina y derecho, un periodo como subdirectora de salud pública del país y un cargo de liderazgo en la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La nominación de Schwartz parecía tambalearse después de una audiencia el mes pasado ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. El presidente del comité, el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, y otros cuestionaron si estaría dispuesta a plantarle cara al secretario de Salud del presidente republicano Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., si este ordenaba a los CDC hacer algo que no estuviera respaldado por la ciencia y por buenas prácticas de salud pública.

Pero semanas después, Cassidy dijo que habló con Schwartz tras esa audiencia y con otras personas que la conocían, y señaló que había ganado confianza en ella.

Los CDC están en caos desde que Trump regresó al cargo el año pasado.

En gran medida debido a despidos y renuncias, la agencia ha perdido a más de 3.000 empleados, más de una cuarta parte de su plantilla. La moral se ha desplomado a medida que una sucesión de líderes, en su mayoría temporales, han ido y venido. La oficina principal ha estado ocupada por designados políticos con poca o ninguna formación en medicina o salud pública.

Cuando Schwartz fue nominada en abril, expertos en salud pública se mostraron cautelosamente optimistas, citando su trayectoria. También señalaron que Schwartz fue la elección de Trump y no de Kennedy, quien es una de las principales voces del movimiento antivacunas antes de que fuera designado para supervisar los CDC y otras agencias federales de salud.

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