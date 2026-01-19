El ‘Z-40’ acusa comunicación limitada y aislamiento en cárcel de EU

Miguel Ángel Treviño Morales, alías ‘Z-40’ y exlíder del cártel Los Zetas, interpuso una moción en la Corte de Distrito de Columbia, en Virginia, Estados Unidos, a través de su defensa en la que señaló que impusieron medidas restrictivas con la que limitan su comunicación y lo mantienen en una celda en solitario.

Según el documento, Treviño Morales tuvo comunicación regular con sus familiares y abogado durante las primeras seis semanas, tras su llegada a Estados; es decir, de febrero a abril de 2025.

Pero se determinó aplicar medidas administrativas, ya que el Departamento de Justicia señaló que el sujeto podría comunicar mensajes a otros para promover las actividades de un cártel o hacer llegar este fuera de la prisión.

A lo que la defensa argumentó no existe pruebas del señalamiento y considera que se imponen “medidas punitivas disfrazadas de administrativas”.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL ‘Z-40’?

Miguel Ángel Treviño Morales no puede tener llamadas regulares de su familia, porque sólo tiene permitidas entre una y dos por mes. La comunicación por video también se ha limitado a 16 comunicación en los últimos 274 días, las cuales duran hasta 20 minutos.

El ‘Z-40’, según su defensa, se encuentra aislado de la población, la celda no tiene ventanas y está en un pasillo alejado, por lo que aseguran que le impide la interacción social.

La defensa agrega que también no puede escuchar ninguna estación de radio o televisión en español, así como está encadenado de pies y manos cuando se le traslada para tomar un baño al área de recreación y la sala donde ve a su abogado.

Por otro lado, la luz en su celda se encuentra prendida las 24 horas del día y se le restringe a conocer tres veces al día en su celda.

(Con información de medios de comunicación)