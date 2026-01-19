El ‘Z-40’ acusa comunicación limitada y aislamiento en cárcel de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 enero 2026
    El ‘Z-40’ acusa comunicación limitada y aislamiento en cárcel de EU
    Miguel Ángel Treviño Morales, alías ‘Z-40’ y exlíder del cártel Los Zetas, interpuso una moción en la Corte de Distrito de Columbia, en Virginia, Estados Unidos. ARCHIVO

El Departamento de Justicia señaló que podría comunicar mensajes a otros para promover las actividades de un cártel

Miguel Ángel Treviño Morales, alías ‘Z-40’ y exlíder del cártel Los Zetas, interpuso una moción en la Corte de Distrito de Columbia, en Virginia, Estados Unidos, a través de su defensa en la que señaló que impusieron medidas restrictivas con la que limitan su comunicación y lo mantienen en una celda en solitario.

Según el documento, Treviño Morales tuvo comunicación regular con sus familiares y abogado durante las primeras seis semanas, tras su llegada a Estados; es decir, de febrero a abril de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mátalos a todos’: La orden del Z40 que desató el infierno en Allende, Coahuila

Pero se determinó aplicar medidas administrativas, ya que el Departamento de Justicia señaló que el sujeto podría comunicar mensajes a otros para promover las actividades de un cártel o hacer llegar este fuera de la prisión.

A lo que la defensa argumentó no existe pruebas del señalamiento y considera que se imponen “medidas punitivas disfrazadas de administrativas”.

TE PUEDE INTERESAR: Mandan hasta 2026 proceso en Estados Unidos contra líderes de Los Zetas

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL ‘Z-40’?

Miguel Ángel Treviño Morales no puede tener llamadas regulares de su familia, porque sólo tiene permitidas entre una y dos por mes. La comunicación por video también se ha limitado a 16 comunicación en los últimos 274 días, las cuales duran hasta 20 minutos.

El ‘Z-40’, según su defensa, se encuentra aislado de la población, la celda no tiene ventanas y está en un pasillo alejado, por lo que aseguran que le impide la interacción social.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ‘Z-40’ y ‘Z-42’, se declaran no culpables en EU

La defensa agrega que también no puede escuchar ninguna estación de radio o televisión en español, así como está encadenado de pies y manos cuando se le traslada para tomar un baño al área de recreación y la sala donde ve a su abogado.

Por otro lado, la luz en su celda se encuentra prendida las 24 horas del día y se le restringe a conocer tres veces al día en su celda.

(Con información de medios de comunicación)

Temas


Crimen Organizado
Prisión

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Selección de los editores
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
true

Historia de un valiente
Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El trend 2016 surgió con el fin de reflexionar sobre quién éramos y qué hacíamos hace 10 años.

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina están siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez durante La Mañanera del Pueblo, cerrando la conferencia con la emblemática canción El Rey.

Sheinbaum recuerda a José Alfredo Jiménez a 100 años de su natalicio con ‘El Rey’
Cuatro equipos, dos partidos y un objetivo común: llegar al Super Bowl del 8 de febrero

Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones