Elecciones en Brasil 2026: Lula y Flávio Bolsonaro disputan la presidencia en la segunda vuelta; conoce sus declaraciones

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Arrancan las votaciones decisivas que definirá el futuro político de la nación y un posible giro a la derecha en América Latina con Estados Unidos.

El futuro político de Brasil se decide hoy en las urnas. Unos 159 millones de electores participan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La jornada enfrenta al actual mandatario progresista, Luiz Inácio Lula da Silva, contra el senador opositor de derecha Flávio Bolsonaro.

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Flávio Bolsonaro aventajó en la primera votación de manera sorpresiva. Durante los comicios del pasado 4 de octubre, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47.07% de los votos. Superó por dos puntos a Lula da Silva, quien alcanzó el 45.11% de los apoyos. Ninguno logró la mayoría absoluta requerida, lo que obligó a definir la contienda en esta segunda etapa.

¿QUÉ DICEN LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA?

Luiz Inácio Lula da Silva pide defender las instituciones del país. En sus discursos de cierre de campaña, el líder reconoció la exigencia de la contienda y llamó a sus simpatizantes a movilizarse para frenar al proyecto opositor.

”Estamos en prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar en el primer turno, pero vamos a seguir trabajando para defender la democracia”, declaró Lula.

Flávio Bolsonaro impulsa un cambio de rumbo en el gobierno. El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro basó su mensaje en la renovación política y en la defensa del libre mercado.

”Brasil quiere un cambio. El pueblo brasileño demostró en las urnas que exige un cambio de rumbo para el país y vamos a poner fin a la era del PT.”, declaró Flávio.

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CLAVES DE LAS ELECCIONES EN BRASIL

El resultado impactará el panorama geopolítico de la región. Un triunfo de Flávio Bolsonaro consolidaría una alianza más cercana con Estados Unidos y reforzaría la ola conservadora en América Latina. En contraste, la reelección de Lula preservaría el liderazgo del bloque progresista en la economía más grande del continente.

Las encuestas prevén un escenario de empate técnico. Los últimos sondeos de opinión registran una distancia mínima entre ambos aspirantes. Las urnas cerrarán por la tarde y los primeros resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral se darán a conocer durante la noche.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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