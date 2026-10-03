Lula y Flávio Bolsonaro hacen campaña en estado clave antes de la elección presidencial en Brasil

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Lula y Flávio Bolsonaro hacen campaña en estado clave antes de la elección presidencial en Brasil
    El presidente brasileño Luíz Inacio Lula da Silva, que se postula para la reelección, ondea banderas de Brasil y del estado de Sao Paulo en un mitin de campaña previo a la elección general, en Sao Paulo, el sábado 3 de octubre de 2026. AP

Las contiendas electorales se celebrarán el domingo 4 de octubre y definirán el rumbo hacia la izquierda o hacia la derecha del país

Los favoritos en la contienda presidencial de Brasil hicieron campaña el sábado en el poderoso estado de Sao Paulo, donde se concentra una quinta parte del voto del país, con el objetivo de movilizar a sus simpatizantes y convencer a los indecisos en la víspera de las elecciones del domingo.

El presidente Luíz Inácio Lula da Silva, que busca su cuarto mandato no consecutivo, realizó su tradicional desfile del sábado previo a las elecciones en la metrópolis de Sao Paulo. El candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, viajó a las ciudades del interior de Santa Barbara d’Oeste y Americana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/brasil-va-a-las-urnas-a-definir-su-rumbo-con-lula-y-bolsonaro-bajo-la-sombra-de-trump-EA23894725

Sao Paulo es el estado de mayor peso de Brasil, con 46 millones de habitantes y un producto interno bruto anual de 3.4 billones de reales brasileños (650 mil millones de dólares). Argentina tiene una cifra similar. Unos 34 millones de “paulistas”, como se conoce a quienes nacieron en el estado, están habilitados para votar.

Lula les dijo a sus simpatizantes cerca de la Avenida Paulista, la principal arteria de Sao Paulo, que estas elecciones representan una batalla existencial por el futuro de la nación.

“Por un lado, tenemos democracia y soberanía; por el otro, barbarie y corrupción”, afirmó Lula, haciendo eco de temas clave de su campaña.

El año pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula. Observadores señalan que probablemente saldría de prisión si su hijo gana las elecciones.

El equipo de Lula también ha presentado repetidamente a Flávio Bolsonaro como una amenaza para la soberanía de Brasil, al señalar su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El año pasado, el mandatario estadounidense impuso un arancel del 50% a las importaciones brasileñas debido al juicio contra Jair Bolsonaro, que Trump calificó de “cacería de brujas”.

“BRASIL ES UN PAÍS CONSERVADOR”

Daniella Fernandes, de 32 años, que trabaja como secretaria en una escuela pública de Sao Paulo, dijo que, al principio, quería que se postulara otro político del Partido de los Trabajadores en lugar de Lula. Pero cambió de opinión durante la campaña.

“Quería una renovación, pero Lula es el único que puede llegar a todos, incluso a quienes no son de izquierda”, expresó Fernandes, que llevaba varios pines de Lula en su camisa blanca. “Los Bolsonaro siguen fuertes, Brasil es un país conservador. Solo Lula puede ganar esta”.

A unos 140 kilómetros de Lula, en el centro de Sao Paulo, Flávio Bolsonaro avanzaba seguido por una larga fila de simpatizantes vestidos de amarillo y verde en motocicletas, mientras se desplazaba sobre un camión con altavoces desde Santa Barbara d’Oeste hasta Americana.

“Estoy convencido de que podemos ganar en la primera vuelta”, manifestó el senador Bolsonaro, quien besó un retrato de su padre mientras la multitud gritaba “mito”, que en portugués significa “leyenda”, y que los simpatizantes de Jair Bolsonaro usan para referirse a él.

“Así que salgamos de nuestras casas a votar (...) porque Bolsonaro va a ser presidente”, declaró Flávio Bolsonaro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-futuro-de-las-politicas-sobre-amazonia-esta-en-juego-en-las-proximas-elecciones-de-brasil-DO23875060

Bolsonaro estuvo acompañado por el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, a quien en su momento se mencionó como el heredero político de Bolsonaro padre, antes de que Flávio Bolsonaro dijera en diciembre pasado que su padre lo había elegido para postularse en las próximas elecciones.

Los brasileños también elegirán el domingo a representantes estatales y federales, así como a gobernadores y a algunos senadores. En Sao Paulo, de Freitas se postula para la reelección. El principal candidato opositor en esa contienda es Fernando Haddad, a quien Jair Bolsonaro derrotó en 2018 para convertirse en presidente y que se desempeñó como ministro de Hacienda de Lula. De Freitas tiene una amplia ventaja en las encuestas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Voto
Gobierno

Localizaciones


Brasil

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Coordinaciones estatales

Coordinaciones estatales
El presidente de la Junta de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en una conferencia de prensa en Washington.

La inminente crisis de deuda en Estados Unidos
true

Sueño americano no existe. Tampoco el mexicano, y el regio, menos...
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Sus colegas la describieron como una mujer pacífica, preparada, noble y comprometida con la docencia.

Una heroína, así califican a la maestra Nedi Edit, maestra que murió protegiendo a sus alumnos en Torreón
Los maestros enfrentan incertidumbre incluso al llamar la atención o corregir a un estudiante.

‘Se les ha quitado autoridad a los docentes’: secretario de sección 35 del SNTE, tras asesinato de subdirectora de secundaria
En el informe, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que cuatro personas permanecen hospitalizadas tras el ataque en la Secundaria 13 de La Unión.

Federación mantiene atención a heridos por ataque en secundaria de Torreón
Los detenidos fueron trasladados por corporaciones de seguridad tras el ataque. Hasta el momento, sus familiares no se han presentado ante las autoridades.

FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón