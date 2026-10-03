Lula y Flávio Bolsonaro hacen campaña en estado clave antes de la elección presidencial en Brasil

El presidente Luíz Inácio Lula da Silva, que busca su cuarto mandato no consecutivo, realizó su tradicional desfile del sábado previo a las elecciones en la metrópolis de Sao Paulo. El candidato opositor, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, viajó a las ciudades del interior de Santa Barbara d’Oeste y Americana.

Los favoritos en la contienda presidencial de Brasil hicieron campaña el sábado en el poderoso estado de Sao Paulo, donde se concentra una quinta parte del voto del país, con el objetivo de movilizar a sus simpatizantes y convencer a los indecisos en la víspera de las elecciones del domingo.

Sao Paulo es el estado de mayor peso de Brasil, con 46 millones de habitantes y un producto interno bruto anual de 3.4 billones de reales brasileños (650 mil millones de dólares). Argentina tiene una cifra similar. Unos 34 millones de “paulistas”, como se conoce a quienes nacieron en el estado, están habilitados para votar.

Lula les dijo a sus simpatizantes cerca de la Avenida Paulista, la principal arteria de Sao Paulo, que estas elecciones representan una batalla existencial por el futuro de la nación.

“Por un lado, tenemos democracia y soberanía; por el otro, barbarie y corrupción”, afirmó Lula, haciendo eco de temas clave de su campaña.

El año pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula. Observadores señalan que probablemente saldría de prisión si su hijo gana las elecciones.

El equipo de Lula también ha presentado repetidamente a Flávio Bolsonaro como una amenaza para la soberanía de Brasil, al señalar su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El año pasado, el mandatario estadounidense impuso un arancel del 50% a las importaciones brasileñas debido al juicio contra Jair Bolsonaro, que Trump calificó de “cacería de brujas”.

“BRASIL ES UN PAÍS CONSERVADOR”

Daniella Fernandes, de 32 años, que trabaja como secretaria en una escuela pública de Sao Paulo, dijo que, al principio, quería que se postulara otro político del Partido de los Trabajadores en lugar de Lula. Pero cambió de opinión durante la campaña.

“Quería una renovación, pero Lula es el único que puede llegar a todos, incluso a quienes no son de izquierda”, expresó Fernandes, que llevaba varios pines de Lula en su camisa blanca. “Los Bolsonaro siguen fuertes, Brasil es un país conservador. Solo Lula puede ganar esta”.

A unos 140 kilómetros de Lula, en el centro de Sao Paulo, Flávio Bolsonaro avanzaba seguido por una larga fila de simpatizantes vestidos de amarillo y verde en motocicletas, mientras se desplazaba sobre un camión con altavoces desde Santa Barbara d’Oeste hasta Americana.

“Estoy convencido de que podemos ganar en la primera vuelta”, manifestó el senador Bolsonaro, quien besó un retrato de su padre mientras la multitud gritaba “mito”, que en portugués significa “leyenda”, y que los simpatizantes de Jair Bolsonaro usan para referirse a él.

“Así que salgamos de nuestras casas a votar (...) porque Bolsonaro va a ser presidente”, declaró Flávio Bolsonaro.