El futuro de las políticas sobre Amazonía está en juego en las próximas elecciones de Brasil

SAO PAULO- La elección presidencial de octubre en Brasil podría redefinir el futuro de Amazonía, ya que el ganador gobernará el país que alberga cerca del 60% de la selva tropical más grande del mundo, un ecosistema vital para el clima global. De cara a la primera vuelta de la votación el domingo, los favoritos son el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato no consecutivo.

La conservación de Amazonía ha estado ausente en gran medida de la campaña de este año. Aun así, ambos candidatos representan visiones marcadamente distintas sobre cómo debería gestionarse la selva tropical, y expertos en clima y conservación advierten que una victoria de Flávio Bolsonaro podría revertir las políticas de control de la deforestación que Lula restableció tras asumir el cargo en 2023. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, la deforestación en Amazonía se disparó alrededor de un 60%, con más de 45 mil kilómetros cuadrados (17,400 millas cuadradas) talados, según datos oficiales. Con Lula, la deforestación ha caído un 45%, alcanzando su nivel más bajo en más de una década. LAS POLÍTICAS DE LULA PARA LA AMAZONIA PODRÍAN ENFRENTAR OPOSICIÓN EN EL CONGRESO CONSERVADOR Las políticas de Lula enfrentarían resistencia en un Congreso conservador, donde el agronegocio tiene una gran influencia. Pero su plan amplía en gran medida una agenda de recortes de emisiones y financiamiento de bosques tropicales. Flávio Bolsonaro se ha comprometido a poner fin a la deforestación ilegal para 2029, un año antes del objetivo actual de Brasil. La meta de Lula va más allá: deforestación neta cero para 2030, lo que significa que cualquier pérdida de bosque, legal o ilegal, tendría que compensarse mediante restauración.

La deforestación y otros cambios en el uso del suelo son las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, que impulsan el calentamiento global. Los riesgos son especialmente altos en Amazonía, que almacena enormes cantidades de dióxido de carbono y genera humedad atmosférica que ayuda a regular el clima mucho más allá de Sudamérica. El senador Bolsonaro no ha detallado sus políticas relacionadas con Amazonía, y se ha limitado a decir que su administración intensificaría los esfuerzos contra el delito ambiental y promovería la conservación.

“Flávio Bolsonaro es un defensor del medio ambiente y de quienes preservan los bosques en pie y los ríos limpios”, dijo el equipo de campaña de Bolsonaro en un comunicado enviado a The Associated Press. Señaló que su gobierno crearía incentivos económicos para la conservación y la restauración. EL SENADOR BOLSONARO DICE QUE NO CREE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO En una entrevista en agosto con Jornal Nacional, el noticiero televisivo más visto de Brasil, Bolsonaro manifestó que no creía en el cambio climático, sino en fenómenos meteorológicos extremos. “Son eventos cíclicos”, sostuvo Bolsonaro. “La mejor manera de abordar los problemas ambientales es lo que hicimos durante la administración (de Jair) Bolsonaro: aprobar un marco de saneamiento básico para combatir las aguas residuales que pasan frente a la puerta de tu casa”. Márcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de grupos ambientalistas, dijo que la deforestación podría volver a dispararse si Bolsonaro siguiera el camino de su padre de desmantelar la fiscalización y debilitar las protecciones.

“El riesgo que enfrentamos es que Brasil podría alejarse de una agenda ambiental positiva hacia una postura más similar a la que ahora adopta Estados Unidos: una de negación del clima”, advirtió Astrini. Expertos señalan que la palabra clave en la promesa de Bolsonaro sobre la deforestación podría ser “ilegal”. Alertan que su administración podría debilitar protecciones y ampliar las zonas donde el desmonte está legalmente permitido, lo que permitiría que la deforestación aumente mientras, técnicamente, se cumple la promesa. “Dado su largo historial de promover protecciones ambientales más débiles, existe la preocupación de que actividades que hoy se consideran ilegales simplemente puedan legalizarse y dejen de estar sujetas a fiscalización”, dijo Taciana Stec, especialista en política climática de Talanoa, un centro de análisis brasileño. En la Amazonía, por lo general, los propietarios de tierras deben preservar el 80% de la vegetación nativa en sus predios. En 2019, Bolsonaro fue coautor de un proyecto de ley que habría eliminado ese requisito, al describirlo como un obstáculo para el desarrollo. La propuesta se retiró tras la oposición de líderes del agronegocio, que temían que dañara la reputación de la soya y la carne brasileñas en mercados cada vez más recelosos de la deforestación. EL SENADOR BOLSONARO DICE QUE ENFATIZARÁ LA FISCALIZACIÓN, PERO PERSISTEN LAS DUDAS El equipo de campaña de Bolsonaro incorporó a Marcelo Donnini Freire, un gestor ambiental que ocupó cargos de alto nivel durante los últimos meses de la administración de Jair Bolsonaro, para ayudar a dar forma a su plataforma ambiental.