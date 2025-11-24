Empresa de ayuda respaldada por EU en Gaza cesa operaciones

JERUSALÉN.-La Fundación Humanitaria de Gaza, un organismo respaldado por Estados Unidos e Israel establecido para distribuir ayuda a Gaza como una alternativa a las Naciones Unidas, concluirá sus operaciones de forma permanente, al asegurar que ya ha cumplido su misión.

“Cumplimos con nuestra misión de demostrar que hay una mejor manera de entregar ayuda a los gazatíes”, declaró el director de la FHG John Acree en un comunicado.

Desde que fue lanzada con el respaldo de Estados Unidos e Israel como una alternativa a las Naciones Unidas, el grupo nunca reveló sus fuentes de financiamiento y poco se supo sobre los contratistas armados que operaban los sitios. Su objetivo era entregar ayuda a Gaza sin que fuera desviada por Hamás.

No obstante, palestinos, trabajadores humanitarios y funcionarios de salud han dicho que el sistema obligaba a la gente a arriesgar sus vidas para llegar a los sitios, pasando por tropas israelíes que protegían las ubicaciones.

Durante varias ocasiones se informó que los soldados a menudo abrían fuego, matando a cientos, según testigos y videos publicados en las redes sociales.

El ejército israelí dice que solo disparó tiros de advertencia como medida de control de multitudes o si sus tropas estaban en peligro.

Aunque la FHG indicó que no hubo violencia en los sitios de ayuda en sí, reconoció los peligros potenciales que enfrentaban las personas al viajar a ellos a pie.

Además se informó que la FHG entregaría su trabajo al centro liderado por Estados Unidos en Israel que supervisa el alto al fuego en Gaza, llamado Centro de Coordinación Civil-Militar.

“La FHG ha estado en conversaciones con el CCCM y organizaciones internacionales durante semanas sobre el camino a seguir y está claro que adoptarán y expandirán el modelo que la FHG pilotó”, expresó.