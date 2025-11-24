Empresa de ayuda respaldada por EU en Gaza cesa operaciones

Internacional
/ 24 noviembre 2025
    Empresa de ayuda respaldada por EU en Gaza cesa operaciones
    Según los palestinos la fundación puso en peligro la vida de civiles que intentaban obtener alimentos, anunció el lunes que cerrará sus operaciones. FOTO: AP.

La organización ya había cerrado sitios de distribución después de que entrara en vigor un alto al fuego mediado por Estados Unidos hace seis semanas en Gaza

JERUSALÉN.-La Fundación Humanitaria de Gaza, un organismo respaldado por Estados Unidos e Israel establecido para distribuir ayuda a Gaza como una alternativa a las Naciones Unidas, concluirá sus operaciones de forma permanente, al asegurar que ya ha cumplido su misión.

“Cumplimos con nuestra misión de demostrar que hay una mejor manera de entregar ayuda a los gazatíes”, declaró el director de la FHG John Acree en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Trump insinúa que ‘algo bueno podría estar sucediendo’ en las conversaciones de paz en Ucrania

Desde que fue lanzada con el respaldo de Estados Unidos e Israel como una alternativa a las Naciones Unidas, el grupo nunca reveló sus fuentes de financiamiento y poco se supo sobre los contratistas armados que operaban los sitios. Su objetivo era entregar ayuda a Gaza sin que fuera desviada por Hamás.

No obstante, palestinos, trabajadores humanitarios y funcionarios de salud han dicho que el sistema obligaba a la gente a arriesgar sus vidas para llegar a los sitios, pasando por tropas israelíes que protegían las ubicaciones.

Durante varias ocasiones se informó que los soldados a menudo abrían fuego, matando a cientos, según testigos y videos publicados en las redes sociales.

El ejército israelí dice que solo disparó tiros de advertencia como medida de control de multitudes o si sus tropas estaban en peligro.

Aunque la FHG indicó que no hubo violencia en los sitios de ayuda en sí, reconoció los peligros potenciales que enfrentaban las personas al viajar a ellos a pie.

Además se informó que la FHG entregaría su trabajo al centro liderado por Estados Unidos en Israel que supervisa el alto al fuego en Gaza, llamado Centro de Coordinación Civil-Militar.

“La FHG ha estado en conversaciones con el CCCM y organizaciones internacionales durante semanas sobre el camino a seguir y está claro que adoptarán y expandirán el modelo que la FHG pilotó”, expresó.

Temas


Alimentos
Guerras
Muertes

Localizaciones


GAZA

COMENTARIOS

Selección de los editores
Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto.

Transportistas desmienten diálogo con Segob y mantienen bloqueos: ‘No hay diálogo real, solo fotos y promesas’
Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’.

Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo
El monitoreo seguirá en todo el país para garantizar que los compromisos se cumplan.

Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic
Sheinbaum reconoció que la relación bilateral es tensa desde que Perú decidió suspender vínculos diplomáticos con México.

México alerta a Perú: intervenir la embajada sería una violación grave a la ley internacional
Protección Civil de Nuevo León informó que, pese al paro nacional de transportistas, todas las carreteras que conectan con el estado operan con normalidad y sin bloqueos, salvo afectaciones por un accidente en la Carretera Nacional.

A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad
Autoridades de Querétaro alertan sobre fraudes conocidos como “depósitos fantasma”, en los que delincuentes usan comprobantes falsos para simular transferencias y engañar a comerciantes y consumidores en todo el país.

Transferencias fantasma: Alerta por depósitos enviados desde Estados Unidos
La Liga MX oficializó las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025, con ajustes derivados de recomendaciones de seguridad en la Ciudad de México.

¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX
Advertencia. Fátima Bosch continúa con sus primeras actividades como Miss Universo mientras crece la controversia en torno a su coronación.

¡Toca soportar! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios