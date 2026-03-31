En el cuarto aniversario de la masacre en la ciudad de Bucha, diplomáticos europeos rindieron tributo a las víctimas

KIEV- Los principales diplomáticos europeos visitaron Ucrania el martes para conmemorar el cuarto aniversario de las atrocidades cometidas en una localidad cercana a Kiev por las fuerzas invasoras de Rusia. Los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra están congelados y la atención de Washington se ve absorbida por el conflicto en Medio Oriente, mientras que los gobiernos europeos están interesados en mantener el foco sobre la mayor guerra terrestre del continente en décadas, que ya va por su quinto año.

Mientras tanto, drones ucranianos de largo alcance golpearon instalaciones petroleras rusas en el mar Báltico anoche por quinta vez en poco más de una semana, mientras Kiev intenta evitar que Moscú se beneficie de sus exportaciones de petróleo en medio de una crisis energética, provocada por la guerra con Irán, y una exención temporal de Estados Unidos a las sanciones sobre el petróleo ruso. Ucrania dice que los ingresos por exportación financian el esfuerzo bélico de Moscú. 4to aniversario de las atrocidades rusas en Bucha Un grupo de 12 ministros de exteriores europeos, así como numerosos funcionarios de menor rango, llegó en tren a la capital ucraniana, donde fueron recibidos por su colega ucraniano, Andrii Sybiha, quien señaló el “sombrío aniversario” de las impactantes atrocidades en Bucha. Las tropas rusas ocuparon rápidamente Bucha tras invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Permanecieron allí alrededor de un mes. Cuando las fuerzas ucranianas recuperaron la localidad, encontraron más de 400 cuerpos dejados por la operación de “limpieza” de Rusia.

“Una presencia europea tan fuerte (en Ucrania) en este día demuestra que la justicia por esta y otras atrocidades rusas es inevitable”, afirmó Sybiha en una publicación en X. “Una rendición de cuentas integral por los crímenes rusos es vital para restablecer la justicia en Europa”. En la iglesia de San Andrés en Bucha, el ministro de Exteriores polaco Radek Sikorski se mostró sombrío después de ver decenas de fotografías explícitas y una exhibición de video de las masacres con sus homólogos de la UE. “Cualquiera que afirme que (el presidente ruso) Vladímir Putin no es un criminal de guerra debería venir y verlo por sí mismo”, dijo Sikorski a The Associated Press.

Las autoridades dicen que muchas de las víctimas fueron abatidas a tiros en la calle. Algunas tenían las manos atadas a la espalda, y otras mostraban señales de tortura o violación. Naciones Unidas ha documentado más de 70 ejecuciones sumarias. La UE busca responsabilizar a Rusia Parte de la reunión del martes entre los funcionarios de la Unión Europea y sus homólogos ucranianos se centró en tranquilizar a Kiev sobre la continuidad de los esfuerzos europeos para exigir responsabilidades a Rusia por su invasión. De camino a Kiev, responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, subrayó la importancia de garantizar que se exija responsabilidad tanto a quienes dieron las órdenes de matar en lugares como Bucha como a quienes ejecutaron las atrocidades.

“Una de las cosas que realmente se necesitan es la rendición de cuentas. De lo contrario, tienes venganza y represalias”, señaló Kallas. “Si no ves que se responsabilice a quienes le hacen esto a tu familia, querrás venganza”. La guerra con Irán es actualmente una prioridad principal para Estados Unidos y corre el riesgo de desviar recursos que Kiev necesita, como sistemas de defensa antiaérea, al tiempo que proporciona a Rusia ganancias inesperadas gracias a los altos precios de la energía.

“No podemos permitir que (la guerra en Ucrania) se salga de la agenda”, señaló Kallas. “Somos nosotros quienes tenemos que mantener esto porque nadie más lo hace”.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania no avanzan, y no está claro cuándo podrían reanudarse después de quedar congeladas mientras se desarrolla el conflicto en Oriente Medio.

“Las conversaciones están estancadas”, indicó Kallas. La UE ha enfrentado sus propios desafíos para ayudar a Ucrania. El bloque no logró aprobar nuevas sanciones contra Rusia el mes pasado tras objeciones de Hungría. Budapest, que ha discutido con sus socios de la UE sobre el apoyo a Ucrania y las entregas de petróleo ruso, también ha bloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) a Ucrania mientras Kiev se queda sin efectivo. La solicitud de Ucrania para ser miembro de la UE, mientras tanto, se espera que tome años. Ucrania intensifica ataques con drones de largo alcance Rusia, por su parte, espera obtener ganancias inesperadas por un aumento en los precios del petróleo y una exención temporal de Estados Unidos a las sanciones sobre el petróleo ruso diseñada para aliviar la escasez de suministro. Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, y las naciones asiáticas compiten cada vez más por el crudo ruso a medida que se agrava una crisis energética. En respuesta, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas, lo que ha sacudido a Moscú.

El Ministerio ucraniano de Defensa dijo que sus fuerzas llevaron a cabo una serie de ataques durante la última semana dirigidos a la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia en el mar Báltico, golpeando instalaciones clave en la región noroccidental de Leningrado utilizadas para enviar crudo y productos petrolíferos. Drones ucranianos atacaron infraestructura de carga de petróleo y tanques de almacenamiento en la terminal de Transneft en Primorsk el 22 y 23 de marzo, provocando un incendio, dijo el ministerio. Ataques repetidos contra el complejo portuario de Novatek Ust-Luga han dañado instalaciones de almacenamiento y muelles de carga y han provocado grandes fuegos. En las últimas semanas , Ucrania también ha atacado los puertos petroleros de Rusia en el golfo de Finlandia, en el mar Báltico, con más de 2.500 drones, dijo el primer ministro Petteri Orpo en una conferencia de prensa en Helsinki. “Es probable que las operaciones de Ucrania continúen” , afirmó. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el martes que se está llevando a cabo “un trabajo intensivo” para reforzar las defensas antiaéreas en el puerto petrolero de Ust-Luga y otras instalaciones de infraestructura crítica.

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