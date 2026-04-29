Alertan actos anticipados de campaña ante la 'inacción' del INE rumbo a 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 29 abril 2026
    Alertan actos anticipados de campaña ante la 'inacción' del INE rumbo a 2027
    La organización alerta sobre una preocupante erosión de la autonomía del INE tras el nombramiento de funcionarios con vínculos directos. ARCHIVO

Juristas y exministros crean observatorio para vigilar al INE y denunciar actos anticipados de campaña de la presidenta y partidos ante el proceso 2026-2027

Exministros, exmagistrados, juristas y expertos electorales advirtieron que la presidenta Claudia Sheinbaum y diversos partidos políticos estarían incurriendo en actos anticipados de campaña ante la inacción del Instituto Nacional Electoral (INE).

Como integrantes del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), anunciaron que comenzarán tareas de observación hacia el INE, debido a la cercanía de varios de sus integrantes con el partido Morena. En este grupo participan el constitucionalista Diego Valadés, el experto electoral Jorge Alcocer, los exministros José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, así como diversos académicos e investigadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/consejeros-del-ine-se-resisten-a-aprobar-regulaciones-a-campanas-anticipadas-CC20335214

Alertaron que, aunque el proceso electoral 2026-2027 (en el que se renovará la Cámara de Diputados, congresos locales, alcaldías y 17 gubernaturas) inicia formalmente en la primera semana de septiembre, desde ahora se registran actos de promoción que deben ser detenidos por la autoridad electoral.

"Aspirantes a cargos de elección popular de distintos partidos, dirigentes de estos e incluso la presidenta de México, vienen realizando acciones y declaraciones que cabe considerar como actos anticipados de campaña. Al igual que en procesos anteriores, son múltiples los subterfugios utilizados para burlar la ley, como igual es la pasividad de las autoridades electorales para detener esos actos y sancionar a los infractores”, denunció la organización.

Los expertos alertaron que México está entrando en una etapa en la cual no impera la ley, sino la competencia por ver quién es más ingenioso o astuto para defraudarla, expresando su preocupación por los hechos en el INE que deterioran la confianza ciudadana.

"Al arribo al Consejo General del INE de tres personas con lazos de subordinación hacia el gobierno y su partido, se ha sumado casi de inmediato el uso de la atribución inconstitucional que el bloque oficialista en el Congreso de la Unión otorgó a la consejera presidenta del INE para designar, por sí y ante sí, a funcionarios del más alto nivel ejecutivo. Han sido designados como titulares de la Unidad de Fiscalización y de la Dirección Jurídica del INE dos personas que tenían una relación de subordinación con el consejero electoral Jorge Montaño, quien a su vez actúa como correo de transmisión del senador de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López”, alertaron.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/multa-ine-a-morena-con-14-mdp-y-a-mc-con-60-mil-pesos-por-fallas-en-fiscalizacion-electoral-en-coahuila-EB20302125

Frente a tales hechos, llamaron a organizaciones ciudadanas a realizar ejercicios de monitoreo y vigilancia del actuar de partidos, gobiernos y autoridades electorales, denunciando cualquier decisión que contravenga el orden jurídico.

“En el Observatorio Ciudadano hemos iniciado el diseño de nuestras tareas de observación de los procesos electorales 2026-2027, que de manera tan anticipada como ilegal han comenzado. Serán las autoridades electorales el foco de nuestra observación”, destacaron.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas Políticas
Denuncias
Elecciones

Organizaciones


INE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Liberando peso

Liberando peso
true

Tren al AIFA: Autopsia de un montaje
Audias ‘N’, alias el Jardinero, fue detenido por la Marina en una acción coordinada por el gabinete de seguridad.

‘El Jardinero’ buscó liderazgo del CJNG con armamento y personal, tras abatimiento de ‘El Mencho’
Los elementos participarán en ejercicios de capacitación con tropas mexicanas en Campeche y Estado de México.

Marines de EU entrarán armados a México para entrenar a tropas mexicanas
Conoce por qué el IMSS solicita la CURP biométrica en 2026, qué trámites la requieren y cómo obtenerla en módulos del RENAPO.

¿Me pedirán la CURP biométrica para los trámites del IMSS?... cómo la tramito en los módulos RENAPO por estado de la República
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene trámites activos y prevé pagos en junio.

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: trámites disponibles, documentos y fechas de pago
Misión. Carin León se presentará ante miles de fans en Saltillo como parte de su gira internacional.

¿Ya tienes tu boleto? ¡Inicia la cuenta regresiva para Carín León en Saltillo!
Miguel Herrera fue anunciado como nuevo director técnico del Atlante para encabezar el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX en el Apertura 2026.

Regresa el ‘Piojo’: Miguel Herrera asume el mando del Atlante en su retorno a la Liga MX