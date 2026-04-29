Alertan actos anticipados de campaña ante la 'inacción' del INE rumbo a 2027

Como integrantes del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), anunciaron que comenzarán tareas de observación hacia el INE, debido a la cercanía de varios de sus integrantes con el partido Morena. En este grupo participan el constitucionalista Diego Valadés, el experto electoral Jorge Alcocer, los exministros José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, así como diversos académicos e investigadores.

Exministros, exmagistrados, juristas y expertos electorales advirtieron que la presidenta Claudia Sheinbaum y diversos partidos políticos estarían incurriendo en actos anticipados de campaña ante la inacción del Instituto Nacional Electoral (INE).

Alertaron que, aunque el proceso electoral 2026-2027 (en el que se renovará la Cámara de Diputados, congresos locales, alcaldías y 17 gubernaturas) inicia formalmente en la primera semana de septiembre, desde ahora se registran actos de promoción que deben ser detenidos por la autoridad electoral.

"Aspirantes a cargos de elección popular de distintos partidos, dirigentes de estos e incluso la presidenta de México, vienen realizando acciones y declaraciones que cabe considerar como actos anticipados de campaña. Al igual que en procesos anteriores, son múltiples los subterfugios utilizados para burlar la ley, como igual es la pasividad de las autoridades electorales para detener esos actos y sancionar a los infractores”, denunció la organización.

Los expertos alertaron que México está entrando en una etapa en la cual no impera la ley, sino la competencia por ver quién es más ingenioso o astuto para defraudarla, expresando su preocupación por los hechos en el INE que deterioran la confianza ciudadana.

"Al arribo al Consejo General del INE de tres personas con lazos de subordinación hacia el gobierno y su partido, se ha sumado casi de inmediato el uso de la atribución inconstitucional que el bloque oficialista en el Congreso de la Unión otorgó a la consejera presidenta del INE para designar, por sí y ante sí, a funcionarios del más alto nivel ejecutivo. Han sido designados como titulares de la Unidad de Fiscalización y de la Dirección Jurídica del INE dos personas que tenían una relación de subordinación con el consejero electoral Jorge Montaño, quien a su vez actúa como correo de transmisión del senador de Morena y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López”, alertaron.