En medio de cientos de denuncias, cierra Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención para migrantes

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    En medio de cientos de denuncias, cierra Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención para migrantes
    Varios camiones entran y salen del centro de detención de inmigrantes apodado “Alcatraz de los caimanes” en los Everglades de Florida.
    AP

El centro de detención fue construido por la administración del actual gobernador de Florida en cuestión de días y abrió en julio de 2025

OCHOPEE.-A casi un año de haber abierto, el centro de detención de inmigrantes en Florida asediado por denuncias de condiciones infrahumanas y apodado “Alcatraz con Caimanes” cerró sus puertas.

Fue a principios de junio que se informó del cierre, por lo que se enviaron a todos los detenidos a otras instalaciones debido al peligro de la temporada de huracanes.

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De acuerdo al gobernador Ron DeSantis, el centro, el cual se encontraba en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades, iba a ser temporal hasta que se pudieran asegurar centros de detención más permanentes, situación que aseguró ya fue resuelta.

Ante esto dijo que la pista de aterrizaje en los Everglades alrededor de la cual se construyó la instalación seguirá siendo utilizada.

“Cumplió su propósito durante ese tiempo”, afirmó el gobernador republicano en una conferencia de prensa.

Por su parte defensores de los inmigrantes sostienen que las tiendas de campaña nunca fueron seguras ni humanas para retener a las personas.

Al momento los detenidos en la instalación manifiestan las dificultades para acceder a abogados y han descrito malas condiciones físicas, entre ellas gusanos en la comida, inodoros que no descargan, pisos inundados con desechos fecales y mosquitos y otros insectos por todas partes.

DeSantis y el presidente Donald Trump dijeron que el centro de detención era fundamental para los esfuerzos republicanos de devolver a sus países de origen a las personas que se encuentran en el país de manera ilegal.

“No hay duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”, indicó DeSantis, al señalar que 21 mil personas fueron deportadas a través de la instalación.

Cabe destacar que durante el traslado de los migrantes, los abogados dijeron que sus clientes de repente comenzaron a salir hacia otras instalaciones en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas a principios de este mes, desapareciendo durante aproximadamente una semana antes de que a sus abogados y familias supieran adónde fueron enviados.

Defensores de los inmigrantes insistieron que cerrar la instalación no hace nada para detener el daño de las personas que pasan meses bajo custodia mientras sus familias sufren.

La Florida Immigrant Coalition denunció que los únicos ganadores son las corporaciones que obtuvieron millones de dólares en ganancias mientras los republicanos impulsaban una emergencia migratoria que no existe.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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