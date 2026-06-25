En medio de cientos de denuncias, cierra Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención para migrantes

OCHOPEE.-A casi un año de haber abierto, el centro de detención de inmigrantes en Florida asediado por denuncias de condiciones infrahumanas y apodado “Alcatraz con Caimanes” cerró sus puertas.

Fue a principios de junio que se informó del cierre, por lo que se enviaron a todos los detenidos a otras instalaciones debido al peligro de la temporada de huracanes.

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De acuerdo al gobernador Ron DeSantis, el centro, el cual se encontraba en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades, iba a ser temporal hasta que se pudieran asegurar centros de detención más permanentes, situación que aseguró ya fue resuelta.

Ante esto dijo que la pista de aterrizaje en los Everglades alrededor de la cual se construyó la instalación seguirá siendo utilizada.

“Cumplió su propósito durante ese tiempo”, afirmó el gobernador republicano en una conferencia de prensa.

Por su parte defensores de los inmigrantes sostienen que las tiendas de campaña nunca fueron seguras ni humanas para retener a las personas.

Al momento los detenidos en la instalación manifiestan las dificultades para acceder a abogados y han descrito malas condiciones físicas, entre ellas gusanos en la comida, inodoros que no descargan, pisos inundados con desechos fecales y mosquitos y otros insectos por todas partes.

DeSantis y el presidente Donald Trump dijeron que el centro de detención era fundamental para los esfuerzos republicanos de devolver a sus países de origen a las personas que se encuentran en el país de manera ilegal.

“No hay duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”, indicó DeSantis, al señalar que 21 mil personas fueron deportadas a través de la instalación.

Cabe destacar que durante el traslado de los migrantes, los abogados dijeron que sus clientes de repente comenzaron a salir hacia otras instalaciones en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas a principios de este mes, desapareciendo durante aproximadamente una semana antes de que a sus abogados y familias supieran adónde fueron enviados.

Defensores de los inmigrantes insistieron que cerrar la instalación no hace nada para detener el daño de las personas que pasan meses bajo custodia mientras sus familias sufren.

La Florida Immigrant Coalition denunció que los únicos ganadores son las corporaciones que obtuvieron millones de dólares en ganancias mientras los republicanos impulsaban una emergencia migratoria que no existe.