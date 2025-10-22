En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En la tarde del 22 de octubre, el Secretario del Departamento de Guerra, de los Estados Unidos, informó que hubo un segundo ataque en contra de una embarcación latinoamericana.

El ataque, descrito como ‘ataque cinético letal’, ocurrió nuevamente en el Pacífico, en la zona oriental. La operación terminó con la vida de los tripulantes, a los cuales, Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra, comparó con Al Qaeda.

‘Estos narcotraficantes son la ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga’ redactó Hegseth.