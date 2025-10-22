En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

Donald Trump informó que si el conflicto continúa, los operativos militares tendrán que pasar a tierra

En la tarde del 22 de octubre, el Secretario del Departamento de Guerra, de los Estados Unidos, informó que hubo un segundo ataque en contra de una embarcación latinoamericana.

El ataque, descrito como ‘ataque cinético letal’, ocurrió nuevamente en el Pacífico, en la zona oriental. La operación terminó con la vida de los tripulantes, a los cuales, Pete Hegseth, titular del Departamento de Guerra, comparó con Al Qaeda.

‘Estos narcotraficantes son la ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga’ redactó Hegseth.

En su comunicado, Hegseth informó que los tres tripulantes eran narcotraficantes, con la intención de llevar drogas al territorio estadounidense.

Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcótico’.

Este es el segundo ataque contra una embarcación, en menos de 48 horas. Se estima que esta es la novena embarcación que ha sido destruida, por los militares estadounidenses, desde su presencia en los mares caribeños, próximos a Venezuela y Sudamérica.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que si el conflicto con el narcotráfico sudamericano persiste, deberá informarle al Congreso que el siguiente paso, será una invasión por tierra.

Si no lo hacemos, van a entrar cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco’ comunicó Donald Trump, el 22 de octubre.

