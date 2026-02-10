En opinión del jefe de inteligencia europeo, Rusia cree que puede burlar a EU en negociaciones de Ucrania

Internacional
/ 10 febrero 2026
    En opinión del jefe de inteligencia europeo, Rusia cree que puede burlar a EU en negociaciones de Ucrania
    El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión en el Kremlin en Moscú. AP/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin
AP
por AP

Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, afirmó que Moscú está ganando tiempo en las negociaciones con Washington

LONDRES- Las autoridades rusas no tienen ningún deseo de detener su invasión de casi cuatro años sobre la vecina Ucrania y piensan que pueden “ser más astutas” que Estados Unidos durante las conversaciones con Washington sobre cómo poner fin a la guerra, dijo un alto funcionario de inteligencia europea a The Associated Press.

Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, afirmó que Moscú está ganando tiempo en las negociaciones con Washington y “no hay absolutamente ninguna conversación sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa”.

Rosin, quien habló en una conferencia en línea con periodistas antes de la publicación del informe anual de seguridad de Estonia el martes, dijo que los hallazgos se basaron en información que su país recopiló de “conversaciones internas rusas”. No detalló cómo se obtuvo la información. El informe estonio dice que es poco probable que Rusia ataque a la OTAN este año o el próximo, pero que Moscú sigue siendo peligroso mientras intenta reforzar sus fuerzas armadas.

Los funcionarios rusos han insistido públicamente en que quieren un acuerdo negociado, pero muestran poca disposición a comprometerse y se mantienen firmes en que sus demandas deben aceptarse.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania en las últimas semanas han sido descritas por funcionarios de ambos lados como constructivas y positivas, pero no ha habido señales de progreso en temas clave de las discusiones.

Rosin afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “todavía piensa que puede ganar militarmente (en Ucrania) en algún momento”.

Un funcionario de la Casa Blanca respondió a los comentarios del jefe de inteligencia estonio y dijo que los negociadores del presidente habían hecho “un progreso tremendo” en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Aunque se han producido intercambios de prisioneros esporádicos desde mayo, señalaron en particular un reciente acuerdo en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para liberar a más de 300 prisioneros.

Ese acuerdo fue evidencia de que los esfuerzos para poner fin a la guerra están avanzando, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no tenía permiso para hablar públicamente.

En un indicio de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere acelerar el impulso de los esfuerzos de paz, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo la semana pasada que Washington ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo. Durante el último año, Trump ha establecido varios plazos que han pasado sin consecuencias aparentes.

$!Un edificio de apartamentos dañado en un barrio residencial tras el ataque aéreo ruso en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania.
Un edificio de apartamentos dañado en un barrio residencial tras el ataque aéreo ruso en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania. AP/Iryna Rybakova/Ukraine’s 93rd Mechanized Brigade

Fiona Hill, experta en Rusia y asesora de Trump en su primer mandato, dijo que Trump y sus funcionarios están creando un relato que presenta al presidente de Estados Unidos como un pacificador y, por esa razón, no están interesados en cambiar su evaluación de que Putin quiere poner fin a la guerra.

Ambos líderes, dijo a la AP, “necesitan que su versión de los eventos se desarrolle” y se aferran a su versión de la verdad: Putin como el vencedor en Ucrania y Trump como el negociador.

No está claro por qué los funcionarios estadounidenses creen que Putin quiere la paz

Los bombardeos rusos sobre Ucrania han continuado sin cesar.

El martes por la mañana, bombas planeadoras rusas mataron a una niña de 11 años y a su madre en la región oriental de Donetsk, dijo el jefe regional Vadym Filashkin. Otras siete personas, incluida una niña de 7 años, resultaron heridas.

Durante la noche, al menos cinco personas resultaron heridas, incluidos tres niños, en ataques de drones rusos en toda Ucrania, dijeron las autoridades regionales.

Aunque Trump ha reiterado que Putin quiere la paz, a veces ha parecido frustrado con la actitud tibia del líder ruso hacia las conversaciones.

Desde una perspectiva de inteligencia, Rosin dijo que no sabe por qué los funcionarios estadounidenses creen que el líder ruso quiere poner fin a la guerra.

Hill, quien sirvió como agente de inteligencia nacional bajo gobiernos estadounidenses anteriores, dijo que no está claro qué información de inteligencia recibe Trump sobre Rusia, o si la lee.

Confía mucho en sus principales negociadores, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes, según Hill, pueden tener dificultades para creer que el daño a la economía rusa causado por la guerra es un precio que Putin está dispuesto a pagar por Ucrania.

Refiriéndose a reportes de que Witkoff ha asistido a reuniones con Putin sin un traductor del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuestionó si los enviados de Trump entendían lo que se decía en las reuniones y sugirió que los funcionarios pueden estar buscando “de forma selectiva” lo que quieren oír.

Oír lo que uno quiere escuchar

Putin está obsesionado con controlar toda Ucrania y la idea “está tan profundamente en su cabeza” que tiene prioridad sobre cualquier otra cosa, incluida la economía, dijo Rosin, sugiriendo que el conflicto continuará de alguna forma durante varios años.

Dijo que la posición de Putin puede cambiar sólo si la situación en Rusia, o en la línea del frente, se vuelve “catastrófica”, amenazando su poder. Por ahora, el líder ruso todavía cree que puede tomar Ucrania y “superar a todos”, dijo Rosin.

Una razón por la que Putin piensa que puede ganar militarmente en Ucrania es porque “definitivamente” está recibiendo información errónea de sus funcionarios, dijo el jefe de inteligencia estonio.

Sin embargo, no todos los funcionarios rusos creen que están ganando la guerra en Ucrania, dijo Rosin.

”Cuanto más bajo se va en la cadena de mando”, más personas entienden “lo mal que está realmente sobre el terreno”, dijo, mientras que más arriba, los funcionarios son más optimistas porque reciben reportes más positivos. Rosin citó ejemplos de funcionarios a quienes se les dijo que las fuerzas rusas habían capturado asentamientos ucranianos cuando eso no era cierto.

$!Los trabajadores reparan la planta eléctrica de la empresa DTEK destruida después de un ataque con misiles rusos al sistema energético del país en un lugar no revelado en Ucrania.
Los trabajadores reparan la planta eléctrica de la empresa DTEK destruida después de un ataque con misiles rusos al sistema energético del país en un lugar no revelado en Ucrania. AP/Sergei Grits

Los informes que llegan al escritorio de Putin pueden ser “mucho más optimistas” que la situación en el terreno porque Putin sólo quiere ver el éxito, dijo Rosin.

Hill dijo que tanto Trump como Putin probablemente están siendo informados de lo que quieren escuchar por personas que quieren complacerlos.

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

