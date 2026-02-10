En opinión del jefe de inteligencia europeo, Rusia cree que puede burlar a EU en negociaciones de Ucrania

LONDRES- Las autoridades rusas no tienen ningún deseo de detener su invasión de casi cuatro años sobre la vecina Ucrania y piensan que pueden “ser más astutas” que Estados Unidos durante las conversaciones con Washington sobre cómo poner fin a la guerra, dijo un alto funcionario de inteligencia europea a The Associated Press.

Kaupo Rosin, jefe del servicio de inteligencia exterior de Estonia, afirmó que Moscú está ganando tiempo en las negociaciones con Washington y “no hay absolutamente ninguna conversación sobre cómo cooperar realmente con Estados Unidos de manera significativa”.

Rosin, quien habló en una conferencia en línea con periodistas antes de la publicación del informe anual de seguridad de Estonia el martes, dijo que los hallazgos se basaron en información que su país recopiló de “conversaciones internas rusas”. No detalló cómo se obtuvo la información. El informe estonio dice que es poco probable que Rusia ataque a la OTAN este año o el próximo, pero que Moscú sigue siendo peligroso mientras intenta reforzar sus fuerzas armadas.

Los funcionarios rusos han insistido públicamente en que quieren un acuerdo negociado, pero muestran poca disposición a comprometerse y se mantienen firmes en que sus demandas deben aceptarse.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania en las últimas semanas han sido descritas por funcionarios de ambos lados como constructivas y positivas, pero no ha habido señales de progreso en temas clave de las discusiones.

Rosin afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “todavía piensa que puede ganar militarmente (en Ucrania) en algún momento”.

Un funcionario de la Casa Blanca respondió a los comentarios del jefe de inteligencia estonio y dijo que los negociadores del presidente habían hecho “un progreso tremendo” en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Aunque se han producido intercambios de prisioneros esporádicos desde mayo, señalaron en particular un reciente acuerdo en Abu Dabi entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para liberar a más de 300 prisioneros.

Ese acuerdo fue evidencia de que los esfuerzos para poner fin a la guerra están avanzando, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no tenía permiso para hablar públicamente.

En un indicio de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere acelerar el impulso de los esfuerzos de paz, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo la semana pasada que Washington ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo. Durante el último año, Trump ha establecido varios plazos que han pasado sin consecuencias aparentes.