En su último día, León XIV reza en el lugar de la explosión del puerto de Beirut y pide justicia

Internacional
/ 2 diciembre 2025
    En su último día, León XIV reza en el lugar de la explosión del puerto de Beirut y pide justicia
    El papa León XIV se sienta mientras celebra una misa en el paseo marítimo de Beirut, Líbano. Foto: AP/Bilal Hussein
AP
por AP

Líbano que enfrenta una sucesión de crisis, las secuelas de la devastadora guerra de Hezbollah con Israel y las consecuencias de la estallido

BEIRUT- El papa León XIV rezó el martes en el sitio de la mortal explosión en el puerto de Beirut en 2020, que se ha convertido en un símbolo de la disfunción, la impunidad de las autoridades y las cicatrices de Líbano, y pidió que prevalezca la justicia, mientras ofrecía palabras de consuelo al pueblo libanés en el último día de su primer viaje al extranjero.

Familiares de algunas de las 218 personas que murieron en la explosión levantaron fotos de sus seres queridos cuando llegó León. Se pararon juntos mientras León rezaba en silencio en un monumento a los muertos antes de saludarlos uno a uno, estrechando sus manos.

TE PUEDE INTERESAR: Cobijado por miles de personas, León XIV reza ante la tumba de un santo venerado por cristianos y musulmanes en Líbano

El emotivo encuentro tuvo lugar junto a los restos del último silo de grano en pie en el sitio destruido por la explosión del 4 de agosto de 2020 y las pilas de autos calcinados. La explosión causó daños por valor de miles de millones de dólares después de que cientos de toneladas de nitrato de amonio detonaran en un almacén del puerto.

Cinco años después, estas familias aún buscan justicia. Ningún funcionario ha sido condenado en una investigación judicial que ha sido repetidamente obstruida, lo que ha enfurecido a los libaneses para quienes la explosión fue tan solo otra evidencia de impunidad tras décadas de corrupción y delitos financieros.

”La visita claramente envía el mensaje de que la explosión fue un crimen”, dijo Cecile Roukoz, cuyo hermano Joseph Roukoz murió y quien estaba presente para reunirse con el papa. “Debería haber un mensaje, el país debería poner fin a la impunidad y asegurar que se haga justicia”.

Cuando llegó a Líbano el domingo, León instó a los líderes políticos del país a buscar la verdad como un medio de paz y reconciliación. En una homilía el domingo después de rezar en el sitio, León se refirió explícitamente a la explosión y pidió que Líbano sea un lugar de justicia.

EL PAPA PIDE JUSTICIA EN LA MISA

Unos 150 mil fieles se congregaron en el paseo marítimo de Beirut para la misa final de León, que celebró inmediatamente después de rezar en el sitio cercano de la explosión.

En su homilía, León nombró los muchos problemas que los libaneses han enfrentado, desde crisis económicas hasta la explosión y el renovado temor a la guerra. Dijo que es natural sentirse “paralizado por la impotencia ante el mal y oprimido por tantas situaciones difíciles”.

$!El papa León XIV reza en el lugar de la explosión del puerto de Beirut en 2020, en Beirut, Líbano.
El papa León XIV reza en el lugar de la explosión del puerto de Beirut en 2020, en Beirut, Líbano. Foto: AP/Domenico Stinellis

Pero los instó a no resignarse y a encontrar formas de mantener la esperanza y la gratitud. Insistió, sin embargo, en que la justicia era parte de la ecuación.

”Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido”, dijo. “Un Líbano donde reine la paz y la justicia, donde todos se reconozcan como hermanos y hermanas”.

“Líbano, ¡levántate! ¡Sé un hogar de justicia y fraternidad! ¡Sé un signo profético de paz para todo el Levante!”, exclamó.

UNA VISITA AL HOSPITAL

El papa estadounidense comenzó su último día en Líbano con una visita al hospital psiquiátrico De La Croix. Allí lo esperaban algunas caras familiares: niños vestidos como guardias suizos y cardenales, y uno incluso vestido como el propio papa, todo de blanco.

La madre superiora de la congregación que dirige el hospital, la madre Marie Makhlouf, se emocionó al dar la bienvenida al papa, diciéndole que su hospital cuida de las “almas olvidadas, cargadas por su soledad”.

TE PUEDE INTERESAR: Visita del papa León XIV resalta la resiliencia cristiana libanesa en una región convulsa

León dijo que la instalación es un recordatorio para toda la humanidad. “No podemos olvidar a los más frágiles. No podemos concebir una sociedad que avanza a toda velocidad aferrándose a los falsos mitos del bienestar, mientras al mismo tiempo ignora tantas situaciones de pobreza y vulnerabilidad”.

Miles de libaneses se congregaron en el sitio del paseo marítimo para la misa y a lo largo de la ruta de su caravana, emocionados de que un papa finalmente haya logrado visitar el país. El papa Francisco intentó ir durante años, pero sus planes se vieron frustrados primero por las crisis económicas y políticas, y luego por sus propios problemas de salud.

$!El Papa León XIV saluda a los fieles el día en que celebró una Santa Misa en el paseo marítimo de Beirut, durante su viaje apostólico, en Beirut, Líbano.
El Papa León XIV saluda a los fieles el día en que celebró una Santa Misa en el paseo marítimo de Beirut, durante su viaje apostólico, en Beirut, Líbano. Foto: EFE/EPA/Vatican Media

”Para Líbano, (la visita) significa mucho”, dijo la peregrina Maggie Claudine, quien esperaba a León en el hospital. “Esperamos que prevalezca la paz, y eso es lo que deseamos. Queremos vivir en comodidad”.

FAMILIAS DE LOS MUERTOS EN LA EXPLOCSIÓN BUSCAN JUSTICIA

León buscó llevar un mensaje de paz a un Líbano que enfrenta una sucesión de crisis, las secuelas de la devastadora guerra de Hezbollah con Israel y las consecuencias de la explosión en el puerto.

Entre los familiares de los fallecidos que esperaban reunirse con el papa estaba la ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Haneen Sayed, cuya madre murió en el suceso. Otra era Mireille Khoury, que perdió a su hijo de 15 años, Elias.

Cuando León se acercó a ella, Khoury señaló el edificio donde vivían al otro lado del puerto, donde Elias murió cuando estaba en su habitación.

TE PUEDE INTERESAR: El papa visita la Mezquita Azul al inicio de reuniones con líderes religiosos de Turquía

Khoury dijo que Líbano no puede sanar de sus heridas sin justicia y rendición de cuentas. Es una de los familiares que han abogado por finalizar la investigación que implicó a una larga lista de funcionarios políticos, de seguridad y judiciales.

Las familias se han reunido mensualmente desde la explosión para recordar a las víctimas y pedir a la comunidad internacional que apoye la investigación sobre la explosión, obstruida por funcionarios que en su mayoría se han negado a cooperar.

”La justicia es la base para construir cualquier país”, dijo a The Associated Press en una entrevista antes de la llegada del papa. “Nuestros hijos fueron asesinados en sus hogares. Fueron asesinados porque alguien guardó (nitrato de amonio) en el puerto principal de la ciudad cerca de una zona residencial”.

Khoury dijo que la oración y el apoyo del papa traerían algo de alivio, pero que no renunciaría a su búsqueda de justicia.

$!Monjas sostienen imágenes de la monja maronita libanesa Santa Rafqa mientras esperan la misa del Papa León XIV en el paseo marítimo de Beirut, Líbano.
Monjas sostienen imágenes de la monja maronita libanesa Santa Rafqa mientras esperan la misa del Papa León XIV en el paseo marítimo de Beirut, Líbano. Foto: AP/Bilal Hussein

”No diré que esta ira desaparecerá por completo”, dijo Khoury. “Pero creo que dará una especie de relajación de esta ira que está en mi corazón hasta que se haga justicia”.

El destino de los enormes silos de grano del puerto, que absorbieron gran parte del impacto de la explosión, también ha sido objeto de debate.

El gobierno libanés en un momento planeó demoler los silos dañados, pero decidió no hacerlo después de que las familias de las víctimas de la explosión y los sobrevivientes protestaron. Han exigido su preservación como un monumento y en caso de que puedan contener evidencia útil para la investigación judicial.

Mientras tanto, el puerto es en gran parte funcional nuevamente, pero aún no ha sido completamente reconstruido.

UN MENSAJE AL SUR DE LÍBANO

El papa hizo referencia al conflicto abierto en el sur de Líbano, incluyendo “lugares bíblicos”, en su discurso de despedida en el aeropuerto de Beirut y envió un mensaje de apoyo a la gente del sur al concluir su viaje.

Los cristianos del sur se sintieron decepcionados de que su visita no incluía una parada en sus regiones, que fueron golpeadas por la guerra del año pasado entre Israel y Hezbollah y siguen siendo el objetivo de ataques aéreos israelíes regulares.

“Saludo a todas las regiones de Líbano que no pude visitar: Trípoli y el norte, el Beqaa y el sur del país, que actualmente experimenta un estado de conflicto e incertidumbre”, dijo León. También se refirió a las ciudades de Sidón y Tiro, que se mencionan en el Nuevo Testamento, como “lugares bíblicos”.

“Que cesen los ataques y las hostilidades”, dijo. “Debemos reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Mientras las armas son letales, la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos”.

Por Nicole Winfield, Kareem Chehayeb y Bassem Mroue, The Associated Press.

Temas


Familias
Justicia
Paz

Localizaciones


Líbano

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Vaticano

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

