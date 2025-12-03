Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular

CARACAS- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado su seguridad personal, incluido un cambio de camas, y se ha apoyado en Cuba, un aliado clave, en medio de la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país, según múltiples personas cercanas al gobierno venezolano. Describieron una atmósfera de tensión y preocupación cernida sobre el círculo íntimo del presidente, y añadieron que Maduro creía que mantenía el control y podía superar la más reciente y grave amenaza a su gobierno de 12 años. TE PUEDE INTERESAR: El enfoque agresivo de Hegseth, y sus equivocaciones, podrían ser un problema para Trump Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y el teléfono celular, según las fuentes. Estas precauciones se han intensificado desde septiembre, dijeron algunas de estas personas, cuando Estados Unidos empezó a concentrar buques de guerra y a atacar embarcaciones que, según el gobierno de Donald Trump, traficaban con drogas desde Venezuela. Para reducir el riesgo de traición, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más agentes de contraespionaje cubanos al ejército venezolano, dijo una de las personas. Sin embargo, en público Maduro ha tratado de restar importancia a las amenazas de Washington y transmite una apariencia despreocupada y relajada, presentándose en eventos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok. Las siete personas cercanas al gobierno venezolano entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, que gestiona las consultas de prensa para el gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios para el artículo.

El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de dirigir un cártel “narcoterrorista” que inunda Estados Unidos de drogas, y muchos funcionarios y exfuncionarios de Washington afirman que el objetivo de la concentración militar estadounidense es un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado las amenazas contra Venezuela con sugerencias de una solución diplomática, y él y Maduro hablaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión. The New York Times informó que, a principios de este año, Maduro y los enviados de Trump discutieron las circunstancias bajo las cuales el líder venezolano, quien perdió las elecciones presidenciales el año pasado, pero ignoró los resultados, podría dejar el cargo. Esas conversaciones no dieron lugar a un acuerdo, lo que llevó al gobierno de Trump a intensificar la presión militar. A medida que han aumentado las tensiones con Estados Unidos, Maduro se ha dirigido al público venezolano casi a diario, con lo cual mantiene el bombardeo de relaciones públicas que ha caracterizado su gobierno en los últimos años. Sin embargo, ha reducido su participación en actos programados y transmisiones en directo, y los ha sustituido por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados. “Lunes, rumba; martes, rumba; miércoles, jueves, viernes, doble rumba; sábado, triple rumba; domingo, rumba suave”, dijo Maduro el lunes durante una aparición sorpresa en un mitin gubernamental en Caracas, el cual cambió su recorrido programado poco antes de su aparición. TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que la gente en los botes atacados por EU eran narcos. La verdad es más compleja “Y más rumba. ¡Hasta que el cuerpo aguante!”, dijo Maduro, y luego se puso a bailar al ritmo de una rápida melodía electrónica. “No a la guerra, sí a la paz”, resonó su voz en bucle sobre el pesado ritmo del bajo. Un francotirador custodiaba el escenario. Para Maduro, de 63 años, el enfrentamiento contra la armada naval estadounidense en el Caribe solo representa el desafío más reciente a su gobierno. Antiguo activista comunista, conductor de autobús, organizador sindical y ministro de Relaciones Exteriores, ha ido dando tumbos de una crisis a otra —la mayoría de su propia cosecha— desde que asumió el poder en 2013, tras la muerte de su mentor y predecesor inmediato, Hugo Chávez. Líderes y comentaristas de la oposición afirmaron en aquel momento que el brusco e intenso Maduro abandonaría el Palacio de Miraflores en cuestión de semanas. Su estilo de comunicación rígido y su origen civil, afirmaron, lo convertían en un mal sucesor de Chávez, un populista carismático y antiguo comandante de tanques que inspiraba devoción a sus partidarios, incluso entre los soldados y oficiales que durante mucho tiempo han sido los máximos árbitros del poder en Venezuela.