¿Está en riesgo el liderazgo del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer?

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    ¿Está en riesgo el liderazgo del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer?
    El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con agentes de policía para hablar sobre la planificación operativa en Londres. AP/Peter Nicholls

El popular alcalde de Mánchester, Andy Burnham, recibió ayer la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del Partido Laborista para figurar como uno de los aspirantes a un escaño en el Parlamento Británico

LONDRES- El desafío al mandato del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, está cada vez más cerca después de que el popular alcalde de Mánchester, Andy Burnham, recibiera luz verde para ser seleccionado como candidato a un escaño, que, de ganar, le permitiría optar al liderazgo del actual partido en el poder.

El alcalde recibió ayer la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del Partido Laborista para figurar como uno de los aspirantes a ser candidato de la formación por el escaño de la circunscripción inglesa de Makerfield, que ha quedado vacante tras la reciente dimisión de su diputado, el laborista Josh Simons.

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Se espera que el lunes el NEF cierre el plazo para la presentación de las candidaturas y que el próximo jueves se dé a conocer el nombre del aspirante, pero se da casi por seguro que será Burnham.

Para optar a la jefatura del Gobierno británico, Burham tiene primero que ser elegido diputado, después desafiar el mandato de Starmer -para lo que necesita el apoyo de 81 diputados de su formación- y finalmente ser elegido líder laborista tras ganar las primarias.

LA DEBILIDAD DE STARMER

La autoridad de Starmer ha quedado debilitada en los últimos días después de que más de 80 diputados laboristas pidieran su dimisión o que establezca un calendario para su retirada, tras el varapalo sufrido por el laborismo en los comicios locales ingleses y regionales de Escocia y Gales celebrados el pasado 7 de mayo.

Como en todas las elecciones parciales, la cita electoral se convoca aproximadamente unas seis semanas después de que el escaño queda vacante, por lo que todo indica que los comicios de Makerfield (noroeste inglés) se celebrarán el 18 o 25 de junio.

Si bien Makerfield suele ser un bastión laborista, el partido anticipa una dura contiende por parte del partido populista de derechas Reform UK, de Nigel Farage.

En las elecciones generales de 2024 Josh Simons obtuvo una mayoría de tan solo 5,399 votos sobre Reform UK y desde entonces la popularidad del laborismo ha caído mientras ha repuntado la de Farage.

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Pese a esta ventaja del partido de derechas, Burnham podría beneficiarse de su fuerte popularidad en el noroeste de Inglaterra.

Starmer quedó aún más debilitado con la dimisión el pasado jueves de Wes Streeting como ministro de Sanidad, otro posible aspirante a reemplazar al primer ministro como líder laborista.

En su carta de dimisión, Streeting dejó claro que quería una contienda interna con “la mayor diversidad de candidatos posible”.

PARÁLISIS EN EL GOBIERNO

El diario económico Financial Times (FT) afirma este sábado que ministros y altos funcionarios han advertido de que algunas áreas del Gobierno británico corren el riesgo de paralizarse, ante la creciente posibilidad de una contienda por el liderazgo laborista.

“Habrá meses en los que la actividad gubernamental diaria se paralizará por completo” y quedará en el “limbo·, dijo al FT un ministro cuya identidad no ha sido revelada.

Una contienda por la sucesión laborista puede llevar meses y, de iniciarse en junio o principio de julio, el partido no tendrá a un nuevo líder -o la reelección de Starmer- hasta pasado el verano, posiblemente para cuando se celebre el congreso anual de la formación del 27 al 30 de septiembre en Liverpool.

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