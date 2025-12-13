Estados Unidos aumenta en un 69% los centros migratorios y alcanza un récord de 65 mil personas recluidas

Internacional
/ 13 diciembre 2025
    Estados Unidos aumenta en un 69% los centros migratorios y alcanza un récord de 65 mil personas recluidas
    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comparece ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en el Capitolio, Washington. Foto: AP/Mark Schiefelbein

El sistema de deportación depende directamente de la capacidad de detención, y para sostenerlo la Administración Trump busca duplicar el número de camas a 107 mil

MIAMI- Las autoridades migratorias de EE.UU. han incrementado en un 69 % el número de centros de detención en el último año, donde mantienen recluidos a un promedio de 65 mil inmigrantes en todo el país -una cifra récord- en medio del aumento de redadas ordenadas por la administración Trump.

Un estudio realizado por el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC), detalla que a los 26 centros de 2024 se les sumaron 18 en este año.

TE PUEDE INTERESAR: En lo que va de los primeros meses del segundo mandato de Trump, ICE detuvo a 75 mil personas sin historial penal

El informe además recoge detalles de las operaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza, recientemente en Chicago, y denuncia graves violaciones del debido proceso y de los derechos humanos.

Los indocumentados son “desaparecidos”, apenas están en poder de las autoridades federales, y transferidos a cárceles de condado contratadas, prisiones federales y estatales, o a campos de detención privados.

Muchos de estos centros han firmado contratos recientes con ICE o han aumentado su capacidad como parte de la expansión del sistema de detención de inmigrantes en el Medio Oeste y el país, indica.

Agrega que los problemas se han agravado a medida que la administración Trump se apresura a alcanzar la meta de deportar a un millón de personas para finales de este año.

El sistema de deportación depende directamente de la capacidad de detención, y para sostenerlo la Administración Trump busca duplicar el número de camas a 107 mil, mientras que ICE mantiene actualmente a más de 65 mil personas recluidas, una cifra récord, según el estudio.

Los nuevos centros son en su mayoría espacios arrendados en cárceles de condados, pero también se incluyen prisiones de máxima seguridad como Marion, en Indianápolis, y la Penitenciaría Federal de Leavenworth, en Kansas.

Illinois prohibió a ICE detener a personas en las cárceles de sus condados y prisiones estatales, pero el servicio ha utilizado cada vez más sus instalaciones de procesamiento de Broadview, cerca de Chicago, para retener a personas durante semanas antes de su deportación o transferencia a centros en otro estado

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), informó a los abogados del NIJC que las instalaciones del área de operaciones de Chicago llegaron a albergar a tres mil personas detenidas en su momento, y que el ICE estaba trabajando para expandirse a una nueva prisión privada clausurada en Kansas.

Temas


Deportaciones
Detenciones
Prisión

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


DHS
ICE

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey
El aguinaldo debe entregarse en efectivo o depósito bancario antes de este día de diciembre

Aguinaldo 2025: esta es la fecha límite de pago y el monto mínimo, según la LFT
Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla, fue una figura fundamental en la proyección del Tex-Mex y en la construcción del legado musical de la cantante

Fallece Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla y figura clave del Tex-Mex, a los 86 años

María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe