Estados Unidos bombardea Teherán en ‘legítima defensa’ según Trump
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Tras un presunto ataque de drones por parte de Irán a un buque petrolero, el acuerdo de paz se cuestiona
El 27 de junio, el Comando Central de los Estados Unidos informó la realización de varios ataques a territorio de Irán, tras haberse firmado un memorándum de paz el 18 de junio.
El acuerdo de paz tenía la finalidad de detener las hostilidades entre ambos países y así negociar, en un plazo largo, las condiciones del acuerdo definitivo. Sin embargo, se destacó que a solo una semana, aproximadamente, las actividades hostiles fueron reanudadas.
A causa del ataque de un dron, presuntamente proveniente de Irán, a un buque de petróleo que navegaba en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos reanudó sus ataques aéreos en contra de Teherán. Según el Comando Central de los Estados Unidos, los bombardeos estuvieron dirigidos a infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.
Mientras Irán acusa a los Estados Unidos de haber infringido las condiciones del memorándum, Donald Trump aseveró que el ataque en respuesta se debió a que ‘al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz’. El presidente estadounidense argumentó que el bombardeo más reciente fue ‘legítima defensa’.