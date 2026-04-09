Estados Unidos considera ‘frágil’ la tregua con Irán

La Casa Blanca rechazó con dureza el plan de 10 puntos presentado por Irán, al calificarlo de ‘ridículo, inaceptable y completamente descartado’ por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una tregua que Washington define como “frágil”.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que el documento difundido por Teherán ‘no es el que está en discusión’ y señaló que Estados Unidos trabaja en un plan de paz revisado basado en una propuesta propia de 15 puntos, condicionada a que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.

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En paralelo, defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que Washington ‘alcanzó y superó’ sus objetivos estratégicos. Según precisó, en 38 días de operaciones las fuerzas estadounidenses atacaron ‘más de 13.000 objetivos’ en territorio iraní. Leavitt reconoció, sin embargo, que la tregua vigente presenta un escenario inestable.

‘Se trata de una tregua frágil’, afirmó, al evitar confirmar reportes recientes sobre nuevos ataques. En el plano diplomático, la Casa Blanca anunció que el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Islamabad este sábado, encabezados por el vicepresidente J.D. Vance, para mantener negociaciones con Irán.

Desde sus redes sociales, Donald Trump publicó que ‘Irán está haciendo un trabajo muy deficiente —deshonroso, dirían algunos— al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!’.

Las tensiones entre ambos países han disminuido, pero el conflicto sigue presente, en especial tras los bombardeos de Israel sobre Beirut, Líbano, y la consistente presencia de Irán en el Estrecho de Ormuz.

‘Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros. ¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!’, agregó Trump en su publicación de redes.