Estados Unidos considera ‘frágil’ la tregua con Irán
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Desde su cuenta de X, Donald Trump sigue amenazando a Irán por no ‘abrir’ el estrecho de Ormuz, tras alto al fuego
La Casa Blanca rechazó con dureza el plan de 10 puntos presentado por Irán, al calificarlo de ‘ridículo, inaceptable y completamente descartado’ por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una tregua que Washington define como “frágil”.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que el documento difundido por Teherán ‘no es el que está en discusión’ y señaló que Estados Unidos trabaja en un plan de paz revisado basado en una propuesta propia de 15 puntos, condicionada a que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto.
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En paralelo, defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que Washington ‘alcanzó y superó’ sus objetivos estratégicos. Según precisó, en 38 días de operaciones las fuerzas estadounidenses atacaron ‘más de 13.000 objetivos’ en territorio iraní. Leavitt reconoció, sin embargo, que la tregua vigente presenta un escenario inestable.
‘Se trata de una tregua frágil’, afirmó, al evitar confirmar reportes recientes sobre nuevos ataques. En el plano diplomático, la Casa Blanca anunció que el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Islamabad este sábado, encabezados por el vicepresidente J.D. Vance, para mantener negociaciones con Irán.
Desde sus redes sociales, Donald Trump publicó que ‘Irán está haciendo un trabajo muy deficiente —deshonroso, dirían algunos— al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!’.
Las tensiones entre ambos países han disminuido, pero el conflicto sigue presente, en especial tras los bombardeos de Israel sobre Beirut, Líbano, y la consistente presencia de Irán en el Estrecho de Ormuz.
‘Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros. ¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!’, agregó Trump en su publicación de redes.
La portavoz también reveló que Washington mantuvo conversaciones de “alto nivel” con China sobre la crisis, en un intento por ampliar el marco internacional del diálogo.
Respecto al Estrecho de Ormuz, Leavitt indicó que se registró un aumento del tráfico marítimo y subrayó que la reapertura ‘inmediata, rápida y segura’ de la vía es una exigencia central de Trump. ‘Es absolutamente inaceptable’ que permanezca cerrado, afirmó, al señalar discrepancias entre las declaraciones públicas y privadas de Teherán.
En paralelo, Trump elevó la tensión con sus aliados al afirmar que los países de la OTAN ‘han sido puestos a prueba y han fallado’, en la antesala de su reunión con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, con quien mantendrá un diálogo que la Casa Blanca anticipó como ‘franco y honesto’.
Según Leavitt, el presidente también evalúa la posibilidad de un eventual retiro de Estados Unidos de la OTAN, tema que será abordado en ese encuentro.
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El conjunto de declaraciones refleja un escenario complejo en el que Washington combina presión militar, negociaciones diplomáticas y tensiones con aliados, mientras intenta avanzar hacia un acuerdo con Irán en un contexto de tregua aún inestable.