Estados Unidos demanda a Nueva Jersey por “interferir” con las leyes de inmigración

Internacional
/ 24 febrero 2026
    El gobierno arremetió contra las políticas santuario que evitan la detención de migrantes de ese estado, a las que califica como ilegales AP.

Debido a la orden ejecutiva emitida que prohíbe a los agentes de inmigración realizar detenciones en propiedades estatales que no sean públicas

NUEVA YORK.- Por presuntamente interferir con la aplicación de las leyes federales de inmigración, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ha demandado al estado de Nueva Jersey y a su gobernadora, la demócrata Mikie Sherrill.

De acuerdo al argumento de la demanda fue en el mes de febrero que al gobernadora emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de inmigración realizar detenciones en propiedades estatales que no sean públicas, y además les impide utilizar estas instalaciones como “área de preparación o base de operaciones”.

Expusieron que lo anterior obstruye de “manera intencional” la aplicación de la ley federal y “frustrar la obligación constitucional” del presidente de EU de velar por que se aplique “fielmente” la ley federal de inmigración.

Por lo anterior, se solicitó al tribunal que declare como inválida la orden ejecutiva emitida por Sherrill y que otorgue “cualquier otra reparación que considere justa y adecuada”.

Por otro lado, fue a través de un comunicado que Estados Unidos se manifiesta en contra las políticas santuario de Nueva Jersey, a las que califica como ilegales, y asegura que la negativa del estado a cooperar con las autoridades de inmigración deriva en “la liberación de delincuentes peligrosos que, de otro modo, estarían sujetos a deportación”.

“Los agentes arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey y aun así sus líderes están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”, expresa en la nota la fiscal general de EU, Pam Bondi.

Sherrill, quien asumió la gobernación de Nueva Jersey en enero, aún no ha emitido comentarios públicos sobre la demanda que se formalizó

Fue en el mes de mayo del año 2025 que El Departamento de Justicia de EU presentó una demanda contra cuatro ciudades santuario en Nueva Jersey, argumentando que sus protecciones para inmigrantes indocumentados son ilegales.

Las cuatro ciudades demandadas son Newark, Jersey City, Patterson y Hoboken. Como otras ciudades santuario, estas jurisdicciones tienen políticas que limitan su cooperación con las acciones federales de control migratorio.

Asimismo fue en el pasado junio, el Gobierno de Trump interpuso una demanda similar contra Nueva York por varias políticas del Estado que prohíben a los agentes de inmigración realizar detenciones en tribunales locales y estatales.

Sin embargo, un juez federal desestimó la querella en noviembre alegando que estas políticas no eran inconstitucionales, tal y como alegaba el Gobierno.

