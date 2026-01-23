Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente

Estados Unidos destruyó, este viernes 23 de enero, una embarcación presuntamente operada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, en un operativo que dejó dos tripulantes muertos y un sobreviviente.

La acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos como parte del plan “Lanza del Sur”, cuyo resultado fue difundido por el propio organismo a través de su cuenta de X, junto con un video del operativo.

De acuerdo con las fuerzas armadas estadounidenses, el bote navegaba por el Pacífico Oriental y era tripulado por tres personas identificadas como presuntos narcotraficantes. Tras el ataque, la autoridad militar informó que fue necesario activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al único sobreviviente.