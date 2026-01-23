Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente
Estados Unidos destruyó, este viernes 23 de enero, una embarcación presuntamente operada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, en un operativo que dejó dos tripulantes muertos y un sobreviviente.
La acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos como parte del plan “Lanza del Sur”, cuyo resultado fue difundido por el propio organismo a través de su cuenta de X, junto con un video del operativo.
De acuerdo con las fuerzas armadas estadounidenses, el bote navegaba por el Pacífico Oriental y era tripulado por tres personas identificadas como presuntos narcotraficantes. Tras el ataque, la autoridad militar informó que fue necesario activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al único sobreviviente.
ESTADOS UNIDOS VS. NARCOTRÁFICO
Este hecho representa al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto Nicolás Maduro.
Desde agosto de 2025, se han contabilizado más de 35 operaciones similares contra este tipo de embarcaciones.
El Comando Sur ha reportado que en el conjunto de estos ataques han muerto más de 110 personas, situación que ha generado críticas tanto dentro de Estados Unidos como en la comunidad internacional por el uso de fuerza militar durante la administración del presidente Donald Trump.
