Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 enero 2026
    Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente
    Estados Unidos destruyó, este viernes 23 de enero, una embarcación presuntamente operada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico. ESPECIAL

Este hecho representa al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto Nicolás Maduro

Estados Unidos destruyó, este viernes 23 de enero, una embarcación presuntamente operada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, en un operativo que dejó dos tripulantes muertos y un sobreviviente.

La acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos como parte del plan “Lanza del Sur”, cuyo resultado fue difundido por el propio organismo a través de su cuenta de X, junto con un video del operativo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar’: FBI

De acuerdo con las fuerzas armadas estadounidenses, el bote navegaba por el Pacífico Oriental y era tripulado por tres personas identificadas como presuntos narcotraficantes. Tras el ataque, la autoridad militar informó que fue necesario activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al único sobreviviente.

ESTADOS UNIDOS VS. NARCOTRÁFICO

Este hecho representa al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto Nicolás Maduro.

Desde agosto de 2025, se han contabilizado más de 35 operaciones similares contra este tipo de embarcaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Aspirantes al Senado estadounidense adoptan enfoques diferentes sobre las acciones del ICE en Maine

El Comando Sur ha reportado que en el conjunto de estos ataques han muerto más de 110 personas, situación que ha generado críticas tanto dentro de Estados Unidos como en la comunidad internacional por el uso de fuerza militar durante la administración del presidente Donald Trump.

(Con información de EFE)

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
ataque armado

Localizaciones


Estados Unidos

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid