Estados Unidos emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ha emprendido nuevamente la difusión de spots publicitarios antimigrantes, con el objetivo de desincentivar el cruce fronterizo ilegal, bajo la advertencia de que ‘cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte’.

Con imágenes de prendas y zapatos abandonados en áreas desérticas, este anuncio que circula en distintos portales web alerta a los connacionales que los cárteles del crimen organizado mienten, ya que ‘las mulas se roban todo, incluso si sobreviven’.

TE PUEDE INTERESAR: ‘#NiloIntentes’ campaña de EU contra la desinformación migratoria en TikTok

‘La frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor: no hay nada mejor en estar muerto’, puede leerse en el spot, narrado en español por una voz masculina.

‘Muertos. Ahogados. Desnutridos. Cruzar la frontera estadounidense no conduce a una vida mejor. Cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte’, agrega.

El spot también señala, mientras muestra imágenes de la patrulla fronteriza deteniendo migrantes, que los niños podrían morir en remolques, ahogados en el río, o desaparecidos; mientras que las niñas sufrirían abuso sexual.

Esta propaganda estadounidense también hace referencia a algunos hechos concretos para propiciar miedo en las personas que intenten cruzar la frontera, como la noticia de que ‘Decenas de niños y cientos de mujeres jóvenes murieron en intentos desesperados por ingresar a Estados Unidos’, citando Newsweek el pasado 25 de noviembre de 2024; o ‘Dos hombres condenados por la muerte de 53 inmigrantes en un caso de contrabando en San Antonio’, información del Tribunal de Texas del 18 de marzo de 2023.

Esta no es la primera vez que la administración Trump difunde contenido antimigrantes. En mayo del año pasado, circuló una publicidad en la que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, invitaba a los migrantes a autodeportarse mediante la aplicación CBP Home.