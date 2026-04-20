Estados Unidos impone restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa: esto se sabe

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Internacional
/ 20 abril 2026
    Estados Unidos impone restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa: esto se sabe
    Estados Unidos impone restricciones de visa a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo familiares, como parte de su estrategia antidrogas. VANGUARDIA

Medida anunciada por Marco Rubio incluye a familiares y allegados de integrantes del grupo criminal

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que se impusieron restricciones de visa a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, como parte de acciones dirigidas a reforzar la seguridad en la región.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que “la Administración Trump sigue trabajando para que nuestra nación y nuestra región sean más seguras y fuertes”, y añadió que se trata de medidas contra familiares o allegados de individuos sancionados.

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Asimismo, precisó: “Hoy, estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 personas que son familiares o allegados de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa”.

Rubio también indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia al afirmar que “continuaremos protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas letales”.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DETALLA EL ALCANCE DE LAS SANCIONES

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado el 20 de abril en el que precisó que las restricciones aplican a familiares y socios cercanos, ya sean personales o comerciales, de personas vinculadas con el grupo criminal.

En el documento oficial se establece que “el presidente Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar los cárteles narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”, y agrega que estas medidas se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas.

El comunicado también subraya que “la imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y socios comerciales y personales cercanos no solo impedirá su entrada al país, sino que también disuadirá la continuación de sus actividades ilícitas”.

ARGUMENTOS OFICIALES SOBRE LA MEDIDA IMPUESTA POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa ha sido señalado como una organización involucrada en el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.

El Departamento de Estado indicó que esta sustancia ha sido catalogada por el gobierno estadounidense como un riesgo relevante para la salud pública. En ese sentido, se menciona que el grupo criminal “trafica fentanilo, sustancia ilícita que el Presidente ha catalogado como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses”.

ANTECEDENTES RECIENTES RELACIONADOS CON FAMILIARES DE INTEGRANTES DEL CÁRTEL DE SINALOA

Como antecedente, en mayo de 2025 se reportó el ingreso a Estados Unidos de 17 familiares de integrantes conocidos como “Los Chapitos”, entre ellos allegados de Ovidio Guzmán, incluido su madre, Griselda López, quienes cruzaron por la garita de San Ysidro tras salir de Culiacán, Sinaloa.

En ese contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que dicho traslado estaba relacionado con negociaciones del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con reportes periodísticos, estas acciones formaban parte de acuerdos de colaboración que permitirían beneficios legales para los involucrados en procesos judiciales en Estados Unidos.

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GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DESTACA CONTINUIDAD EN LA ESTRATEGIA

Las autoridades estadounidenses señalaron que las restricciones de visa forman parte de una política más amplia para limitar las operaciones de organizaciones criminales transnacionales.

El Departamento de Estado reiteró en su comunicado que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de control migratorio y sanción, en coordinación con otras estrategias enfocadas en combatir el tráfico internacional de drogas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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