Estados Unidos investigará como ‘tráfico de personas’ casos de 7 migrantes muertos en trenes de carga

El 13 de mayo se reportó que las autoridades de Estados Unidos han comenzado una investigación sobre los cuerpos sin vida de migrantes que fueron hallados dentro de un tren de carga. Según la agencia de noticias EFE, han catalogado a este caso como un crimen por trata de personas, o tráfico humano. Hasta el momento, se registraron 7 migrantes sin vida dentro del tren de carga en Texas. Se detalló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está colaborando con la policía local para dar con los responsables. Se colaboró en que 6 de los muertos fueron hallados por un trabajador de Union Pacific en un contenedor, dentro de Laredo, Texas.

El último cadáver en ser descubierto de esta manera, por ahora, se registró en San Antonio, Texas, cerca de las vías del tren. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, argumentó que posiblemente las 7 víctimas eran parte de un mismo grupo. Se estima que su viaje inició desde Del Río, Texas, tras cruzar por Coahuila. El sheriff Salazar explicó que las puertas de los contenedores solo pueden ser abiertas por fuera, y al hacerlo, el sistema registra cuándo y dónde se abrieron. Por ello, han detectado la vinculación entre Del Río y San Antonio. No obstante, se teoriza que las víctimas fueron arrojadas dentro de los contenedores o si los traficantes de personas, o coyotes, dejaron salir a algunos y los demás no lograron bajarse. Hasta el momento, se identificó a la persona encontrada en San Antonio, Texas, como Nereo Aguilar García, de 49 años y originario de Durango, México. También se identificó a un hombre hondureño de 24 años, llamado Denis Araiba, quien había sido deportado el año pasado. Aunque no se sabe las identidades de las demás víctimas, se colaboró que sus nacionalidades son: un hondureño, de 14 años; y cuatro mexicanos, una mujer de 29 años, dos hombres de 45 y 56, mientras que el último sigue sin ser identificado.

Por parte de los Estados Unidos, como medio para prevenir el cruce ilegal, las autoridades de la Embajada y de la oficina de migración estadounidense han promocionado la campaña ‘Ni lo intentes’, la cual busca informar a los migrantes de las amenazas y hostilidades letales que conllevan hacer el viaje de manera ilegal.

En su campaña, describen a los coyotes como partícipes en el tráfico de personas y responsables de las muertes que ocurren durante el trayecto.

Publicidad