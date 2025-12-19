Marco Rubio reconoce esfuerzo de México en seguridad, pero ‘aún falta mucho por hacer’

En una conferencia de prensa desde Washington D.C., el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció el esfuerzo de México en materia de seguridad, aunque aún “falta mucho por hacer”.

Frente a medios de comunicación, el funcionario expresó: “El Gobierno de México (en administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”.

Durante el discurso, Rubio hizo hincapié en la coordinación y cooperación binacional, para frenar la violencia, en especial en el combate a los “grupos terroristas criminales” que son considerados por Estados Unidos como la amenaza más importante en la actualidad.

CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO Y COOPERACIÓN: ESTO DIJO MARCO RUBIO AL RESPECTO

Sobre los grupos criminales, el secretario afirmó que son “la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta al hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región”.

Asimismo, Marco Rubio reconoció las labores de cooperación que hay con otros países para frenar la creciente violencia y mencionó que esto no es lo que sucede actualmente con Venezuela.