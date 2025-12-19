Marco Rubio reconoce esfuerzo de México en seguridad, pero ‘aún falta mucho por hacer’

Internacional
/ 19 diciembre 2025
    Marco Rubio reconoce esfuerzo de México en seguridad, pero ‘aún falta mucho por hacer’
    En una conferencia de prensa desde Washington D.C., el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció el esfuerzo de México en materia de seguridad, aunque aún “falta mucho por hacer”. VANGUARDIA

Durante su discurso, el Secretario de Estado declaró que organizaciones del narcotráfico trabajan con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

En una conferencia de prensa desde Washington D.C., el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció el esfuerzo de México en materia de seguridad, aunque aún “falta mucho por hacer”.

Frente a medios de comunicación, el funcionario expresó: “El Gobierno de México (en administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”.

Durante el discurso, Rubio hizo hincapié en la coordinación y cooperación binacional, para frenar la violencia, en especial en el combate a los “grupos terroristas criminales” que son considerados por Estados Unidos como la amenaza más importante en la actualidad.

CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO Y COOPERACIÓN: ESTO DIJO MARCO RUBIO AL RESPECTO

Sobre los grupos criminales, el secretario afirmó que son “la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta al hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región”.

Asimismo, Marco Rubio reconoció las labores de cooperación que hay con otros países para frenar la creciente violencia y mencionó que esto no es lo que sucede actualmente con Venezuela.

“En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales, por ejemplo, el LN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) operan abiertamente de territorio venezolano”.

VENEZUELA Y CÁRTELES TRABAJAN EN COORDINACIÓN

El estadounidense declaró que organizaciones del narcotráfico trabajan con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe y creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, incluido a la República Dominicana”.

Respecto a Venezuela, Marco Rubio omitió responder si la administración de Donald Trump busca sancionar su homólogo venezolano. Sin embargo, confirmó que la estrategia que sigue prioriza “los intereses” de Estados Unidos.

“Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, concluyó el secretario.

Temas


Seguridad
México en el Mundo

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela
México

Organizaciones


Departamento de Estado

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

