Irán lanza amenaza contra buques que se acerquen al estrecho de Ormuz

El 12 de abril, después que los Estados Unidos abandonaran las negociaciones con Irán en Pakistán, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier buque cerca del estrecho de Ormuz será considerado una amenaza.

El 11 de abril, los Estados Unidos dejaron las negociaciones con Irán, tras haber acordado un alto al fuego el 8 de abril. Sin embargo, según los reportes del vicepresidente JD Vance, las condiciones no lograron establecerse, en especial las que previenen a Irán de desarrollar energía nuclear.

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Al no realizarse un acuerdo, existe la posibilidad de que los ataques y el conflicto continúen. Uno de los puntos principales por los que se acordó el alto al fuego fue la rehabilitación del paso del estrecho de Ormuz. Esta zona es vital para el comercio del petróleo en todo el mundo. El sitio sigue estando vigilado por las autoridades iraníes.

‘La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas’ comunicó la Armada iraní.

Posteriormente, se actualizó que el paso ha reanudado el tráfico de buques comerciales o civiles, sin embargo, se advirtió que los buques militares, especialmente de los Estados Unidos, y de su extensión Israel, no tendrán permitido acercarse.

‘Cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente’ aclaró la autoridad iraní.

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La advertencia ocurre después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazara con que las fuerzas militares de su país tomarían el estrecho de Ormuz y quitarían las minas marítimas.