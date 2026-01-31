$!Estados Unidos reactiva y amplía sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, entre Brownsville y Matamoros

TE PUEDE INTERESAR: La travesía de un grupo de cubanos deportados, varados en Guantánamo

La medida forma parte de una estrategia orientada a disuadir el cruce irregular de personas migrantes y a reforzar el combate al tráfico ilegal en la frontera sur estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos reactivó y amplió la instalación de un sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, en el tramo fronterizo que colinda entre Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas.

ESTADOS UNIDOS REACTIVA COLOCACIÓN DE BOYAS EN RÍO BRAVO

La colocación de estas barreras flotantes se registró originalmente a finales de 2025 y fue reactivada al inicio de 2026, de acuerdo con información de autoridades estadounidenses. Las nuevas estructuras, de color naranja, forman una línea continua anclada al fondo del cauce del río, lo que ha sido descrito por funcionarios como un “muro flotante” que dificulta el cruce de personas y embarcaciones.

El pasado 11 de enero, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje dirigido a personas migrantes en el que advirtió sobre la presencia de estas barreras en el Río Bravo. En la publicación se señaló que el reforzamiento de la frontera no se limita a infraestructura terrestre, sino que también incluye obstáculos en el cauce del río y vigilancia permanente.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada”, indicó la representación diplomática en ese mensaje.

SE REANUDA COLOCACIÓN DE BOYAS FLOTANTES TRAS VISITA DE KRISTI NOEM

El inicio formal de esta nueva etapa del proyecto fue confirmado esta semana por autoridades federales estadounidenses en el condado de Cameron, Texas, luego de la visita oficial de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la ciudad de Brownsville. Durante su recorrido, se dio a conocer que los trabajos de instalación continúan en distintos puntos del tramo fronterizo.

BOYAS FLOTANTES EN RÍO BRAVO DIFICULTARÁ EL PASO DE MIGRANTES Y EMBARCACIONES

Las estructuras que conforman el sistema de seguridad son cilindros de gran tamaño, con un diámetro aproximado de entre 4 y 5 pies y una longitud que puede alcanzar hasta 12 pies. Estas boyas se encuentran ancladas al lecho del río y alineadas de forma continua, creando una barrera física sobre el cauce.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el sistema está diseñado para dificultar tanto el cruce de personas nadando como el paso de embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de personas y de mercancías ilícitas.

El tramo del Río Bravo que divide a Matamoros y Brownsville es considerado uno de los puntos de mayor flujo migratorio en la región fronteriza. Por esta razón, ha sido identificado como un área prioritaria dentro de las estrategias de control y vigilancia implementadas por Estados Unidos.