Trump no descarta una guerra con Venezuela, “Maduro sabe más que nadie qué quiero”
En entrevista telefónica, el Presidente de Estados Unidos dio detalles sobre lo que viene para Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país sudamericano.
“No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes.
Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.
En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser cuestionado por el momento en que las realizaría, agregó: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”.
El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con Venezuela es derrocar a Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, respondió Trump. “Él lo sabe más que nadie”, agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder del régimen venezolano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder si la administración Trump busca sacar a Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger “los intereses” de EU, reportaron medios estadounidenses.
Tampoco quiso opinar sobre si el gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo ataques contra territorio venezolano. “No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso”, afirmó.
“Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”, dijo Rubio en rueda de prensa.
El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones de Estados Unidos.
Añadió que no considera “algo serio” el llamado de Maduro a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense.
ADELANTA SANCIONES CONTRA MADURO
Estados Unidos anunció el viernes, nuevas sanciones contra familiares y presuntos socios de Maduro, en medio de una escalada de tensiones con Venezuela.
Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, que fue detenido y condenado por narcotráfico en EU, y luego liberado en un canje de prisioneros, fue sancionado de nuevo el pasado 11 de diciembre. Ahora, el Departamento del Tesoro sancionó a su madre, a su padre, a su esposa, a una hermana y a una hija.
SHEINBAUM SIGUE AL PENDIENTE
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano se mantiene en contacto con naciones de América Latina para dar seguimiento a la situación, aunque dejó en claro que la posición de México es de no intervención.
“Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución”, afirmó.