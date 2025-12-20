Trump no descarta una guerra con Venezuela, “Maduro sabe más que nadie qué quiero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas con droga cerca del país sudamericano. “No lo descarto, no”, dijo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News realizada el jueves y difundida este viernes. Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. TE PUEDE INTERESAR: Resistir y agotar al estilo Vietnam, esta es la estrategia chavista ante la ‘amenaza’ de EU En la entrevista, Trump dijo que habrá más incautaciones petroleras y, al ser cuestionado por el momento en que las realizaría, agregó: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”. El líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con Venezuela es derrocar a Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, respondió Trump. “Él lo sabe más que nadie”, agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder del régimen venezolano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder si la administración Trump busca sacar a Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger "los intereses" de EU, reportaron medios estadounidenses. Tampoco quiso opinar sobre si el gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo ataques contra territorio venezolano. "No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso", afirmó. "Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos", dijo Rubio en rueda de prensa. El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones de Estados Unidos. Añadió que no considera "algo serio" el llamado de Maduro a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense.