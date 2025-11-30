Estados Unidos y Ucrania retoman diálogo en búsqueda de una paz duradera

Internacional
/ 30 noviembre 2025
    Estados Unidos y Ucrania retoman diálogo en búsqueda de una paz duradera
    El enviado especial Steve Witkoff, izquierda, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, centro, y Jared Kushner asisten a una reunión con funcionarios ucranianos el domingo 30 de noviembre de 2025 en Hallandale Beach, Florida. FOTO: AP

Entre los temas centrales se encontró el marco de seguridad a futuro en Ucrania, la prevención de nuevas agresiones, la prosperidad y la reconstrucción

MIAMI.- Una delegación diplomática de Estados Unidos y otra de Ucrania se reunieron este domingo en Hallandale Beach, en el sur de Florida, en un encuentro en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ambas partes buscan “el fin de la guerra” y un acuerdo que garantice un futuro estable para Kiev.

“Queremos ver el fin de la muerte y del sufrimiento”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recalcar que la paz debe garantizar que Ucrania sea “soberana e independiente” y que el país pueda acceder a “una verdadera prosperidad”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia la muerte de la agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

Además de Rubio, por parte de Estados Unidos participaron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, quienes forman el núcleo del equipo designado por la Casa Blanca para avanzar en las negociaciones y preparar los próximos contactos con Moscú.

En un breve encuentro con la prensa antes de iniciar la reunión, el secretario de Estado insistió en que un acuerdo duradero debe impedir que Ucrania “vuelva a enfrentar otra agresión” y señaló que el país “tiene un enorme potencial económico” que solo podrá desarrollarse una vez finalizado el conflicto.

Por su parte, la delegación ucraniana estuvo encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, acompañado del primer viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya.

Umerov agradeció el papel de Estados Unidos en el proceso negociador, y, dirigiéndose “al pueblo estadounidense y a su liderazgo”, celebró que Kiev ha trabajado con Washington “durante los últimos diez meses con grandes avances”.

“Estados Unidos nos escucha, nos apoya y trabaja a nuestro lado”, dijo el alto funcionario ucraniano, reiterando su reconocimiento a lo que describió como el “equipo extraordinario” de la Casa Blanca.

En ese sentido, se mostró convencido de lograr “una reunión productiva y exitosa” que permita seguir avanzando hacia un acuerdo.

La reunión en Florida se produce tras los contactos celebrados la semana pasada en Ginebra, en un contexto en el que Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas y objetivos civiles. Ucrania ha respondido con ataques a refinerías rusas y a buques vinculados a la llamada “flota en la sombra” en el mar Negro.

Temas


Acuerdos
Cese Al Fuego
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Ucrania

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública -luego de elegir el retiro tras su sexenio- con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’.

AMLO reaparece y presenta su nuevo libro ‘Grandeza’
Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales.

Narco provocó la peor temporada de incendios en la última década
Cada vez es más común ver a menores de edad formar parte del crimen organizado o en policías comunitarias, como especies de autodefensas.

Recluta narco a jóvenes como carne de cañón a través de las redes sociales
Germán Berterame celebra el gol en tiempo agregado que selló la clasificación de Rayados.

Con gol de Berterame, Rayados apaga la reacción del América y avanza a Semifinales
Con la reforma de 2024, Morena y aliados eliminaron los organismos autónomos bajo la premisa de generar ahorros.

Quitan contrapesos para ahorrar pesitos... gastando millones en proyectos insignia
El duelo ante FC Juárez terminó sin goles, pero con el global a favor de los Diablos.

Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025
Palabras. El diputado aseguró que busca proteger a su hijo y a su nieta de declaraciones que —afirma— revictimizan a ambos en televisión.

¿No soportó? Sergio Mayer emprende acciones legales contraFerka y Linet Puente por comentarios en reality show

Los Tigres lograron la remontada con un 5-0 sobre los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, resultado que revirtió el marcador global y les aseguró su lugar en las Semifinales.

Tigres destroza a Xolos con un 5-0 y firma la remontada rumbo a Semifinales