Esto es lo que dice Ronald Reagan sobre los aranceles en el anuncio canadiense que encolerizó a Trump

WASHIGTON- Un anuncio canadiense en el que que se retoman unas declaraciones en contra de los aranceles hechas hace cerca de 40 años por el entonces presidente estadounidense, el republicano Ronald Reagan, encolerizó al actual mandatario de Estados Unidos, el también republicano Donald Trump, quien se refirió a ese como “falso” y anunció, en respuesta, la suspensión del diálogo comercial con Ottawa.

Este spot publicitario, promovido por la provincia canadiense de Ontario, utiliza imágenes y el audio de un discurso que Reagan dio en 1987 en el que explica cuáles son las repercusiones negativas de imponer elevadas barreras comerciales que, afirmó en ese entonces, si bien podrían funcionar “a corto plazo”, terminan colapsando los mercados, así como originan el cierre de empresas y provocan millones de desempleados.

“Los aranceles elevados inevitablemente conducen a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. El resultado son más y más aranceles, barreras comerciales cada vez más altas y menos competencia”, alerta Reagan. Esta estrategia publicitaria es usada justo en el momento en que hay un diferendo comercial entre los dos antiguos aliados.

UNA CAMPAÑA A FAVOR DEL LIBRE COMERCIO

Este comercial forma parte de una campaña de alrededor 75 millones de dólares impulsada por el El primer ministro de Ontario, Doug Ford, y está dirigida a los medios estadounidenses, con el propósito de de ser un recordatorio de las posiciones a favor del libre comercio de Reagan, quien es considerado una de las figuras conservadoras más importantes de la historia de EU.