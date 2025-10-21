Estos son los 15 rehenes israelíes cuyos restos aún están en Gaza

TEL AVIV- Milicianos palestinos han liberado hasta ahora los cuerpos de 13 rehenes que estuvieron retenidos en Gaza durante los últimos dos años como parte del acuerdo de alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamás. El proceso de devolución de los restos de los últimos 15 rehenes restantes, como se estipula en el acuerdo de tregua, se ha estancado. Hamás afirma que no ha podido recuperar todos los restos porque están enterrados bajo escombros dejados por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Israel ha acusado a los militantes de dar largas al asunto y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos. TE PUEDE INTERESAR: Hamás requiere de excavadoras para buscar restos de rehenes; culpa a Israel por no dejar entrar nuevo equipo La semana pasada, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos capturados durante su ataque del 7 de octubre de 2023, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Aquí un vistazo a los rehenes cuyos restos no han sido devueltos. Tamir Adar, 38 años Tamir Adar era un agricultor y miembro de tercera generación del kibutz Nir Oz. Amaba el senderismo y pasar tiempo en la naturaleza con sus hijos. Adar era miembro del equipo de respuesta de emergencia del kibutz y dejó a su familia en la habitación segura de su hogar para ayudar a defender la comunidad cuando Hamás atacó. En el último mensaje que envió a su esposa antes de ser asesinado en el ataque, escribió: “No abras a nadie, incluso si soy yo quien te pide que abras”. Adar deja atrás a su esposa y dos hijos. La abuela de Adar, Yaffa Adar, de 85 años, fue secuestrada en el mismo ataque hace dos años, cuando los militantes la llevaron a Gaza en un carrito de golf, antes de ser liberada en un alto el fuego semanas después. Sahar Baruch, 25 años Sahar Baruch vivía en el Kibutz Be’eri y amaba la ciencia, el juego Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering y los libros de fantasía. Participaba en competencias de ajedrez y estaba por comenzar un grado en ingeniería eléctrica cuando fue secuestrado. Anteriormente sirvió en el ejército como mecánico. Él y su hermano, Idan, estaban en la casa de su madre en el momento del ataque. Su hermano fue asesinado.

Tres meses después del cautiverio de Sahar, el ejército israelí dijo que fue asesinado durante un intento de rescate. Deja atrás a sus padres y otros dos hermanos. Itay Chen, 19 años Itay Chen era un israelí estadounidense que fue secuestrado junto con otros dos miembros de su batallón de tanques: Daniel Peretz, quien también murió, y Matan Angrest, quien sobrevivió y fue liberado la semana pasada. A Chen le encantaba el baloncesto y estudiar biología humana, según el Foro de Familias de Rehenes. Originario de Netanya, en el centro de Israel, Chen fue asesinado en el ataque del 7 de octubre y su cuerpo fue llevado a Gaza. Su padre, Ruby Chen, se ha reunido frecuentemente con líderes estadounidenses para lograr que todos los rehenes sean devueltos a Israel, incluidos los restos de los fallecidos. Itay Chen deja atrás a sus padres, dos hermanos y un perro llamado Gucci. Amiram Cooper, 84 años Amiram Cooper fue uno de los fundadores del kibutz Nir Oz, economista y autor de tres libros de poesía, según el Foro de Familias de Rehenes. TE PUEDE INTERESAR: De la oscuridad a la luz del día: el difícil camino por delante para los rehenes israelíes liberados Cooper fue secuestrado el 7 de octubre de Nir Oz junto con su esposa, Nurit, quien fue liberada después de 17 días. Cooper apareció en un video de Hamás, filmado bajo coacción, con otros dos rehenes ancianos. En junio de 2024, Israel confirmó que Amiram había sido asesinado. Deja atrás a su esposa, tres hijos y nueve nietos. Oz Daniel, 19 años Oz Daniel era un soldado israelí que fue asesinado el 7 de octubre. Su cuerpo fue sacado de su tanque junto con otros tres. Era un guitarrista talentoso que comenzó a tocar a los 9 años. Practicaba largas horas incluso durante su servicio militar y soñaba con ser músico profesional. Su banda favorita era Guns N’ Roses, según el Foro de Familias de Rehenes. Deja atrás a sus padres y hermana gemela. Meny Godard, 73 años Meny Godard fue jugador de fútbol profesional antes de alistarse en el ejército israelí y servir en la Guerra de Oriente Medio de 1973, según el Kibutz Be’eri. Ocupó una variedad de posiciones en el kibutz, incluida la imprenta.