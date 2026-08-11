EU agota sus reservas de armas en Irán. Rusia y China toman nota

WASHINGTON- La guerra del presidente Donald Trump contra Irán ha agotado las reservas de armas de Estados Unidos a niveles preocupantes y ha desviado suministros de Asia y Europa, según altos funcionarios. La rápida reducción del suministro de misiles de defensa aérea y de otro armamento crucial en Europa y Asia no solo deja al ejército estadounidense menos equipado, sino que también podría hacer que Rusia y China se sientan envalentonados en caso de contemplar un posible conflicto con Estados Unidos, dijeron expertos. El bombardeo a Irán agotó miles de misiles multimillonarios que contienen piezas de precisión provenientes de una red mundial de proveedores y cuya producción puede tardar años. Defenderse de los bombardeos de represalia de Irán ha desgastado las reservas estadounidenses de misiles de defensa aérea hasta tal punto que ha alarmado en privado a altos funcionarios del gobierno de Trump y ha provocado que Estados Unidos retrase entregas a clientes europeos y asiáticos.

La campaña de Irán ha obligado al Pentágono a enviar de urgencia barcos, aeronaves y unidades de defensa aérea desde toda Europa y Asia hasta Medio Oriente, un esfuerzo con consecuencias en cadena para el mantenimiento del equipo y la moral de las tropas, dijeron funcionarios estadounidenses. El resultado es una erosión significativa del poder de fuego estadounidense en esas regiones, un cambio con implicaciones a largo plazo que es motivo de una preocupación cada vez más grande en las comunidades de inteligencia y militares, dijeron altos funcionarios estadounidenses y occidentales. Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos tiene “poder de fuego más que suficiente para llevar a cabo cualquier operación que el presidente ordene en cualquier momento y lugar”. Pero los expertos dicen que es casi seguro que la crisis de municiones, parte de la cual Trump heredó del presidente Joe Biden, durará más que su presidencia. Tom Karako, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, dijo que el agotamiento de las municiones era una “aniquilación generacional de los medios de disuasión convencional”. El impacto en cómo se tomen decisiones en Pekín y Moscú, dijo, podría resonar durante años. “Es imposible que eso no tenga un efecto significativo en el cálculo de decisiones de Rusia y China”, dijo Karako, quien ha estado monitoreando las reservas de armas de Estados Unidos. “Podrían hacer algo bastante deliberado y en el momento que elijan, porque hay que tener en cuenta: nos va a tomar años reconstituirnos”. En reuniones previas a la guerra en Irán, el general Dan Caine, el jefe del Estado Mayor Conjunto, informó al presidente de los riesgos de recurrir aún más a unas reservas agotadas, según dos funcionarios con conocimiento de los intercambios. Trump decidió seguir adelante de todos modos, al creer que la guerra terminaría rápidamente. Un portavoz de Caine se rehusó a comentar sobre sus conversaciones privadas con el presidente.

Después de atacar a Irán junto con Israel el 28 de febrero, Trump prometió en repetidas ocasiones la victoria en cuestión de semanas. Más de cinco meses después, sigue sin poder doblegar a Irán a su voluntad, ni siquiera encontrar la manera de terminar la guerra. Se dice que la escasez de municiones desempeñó un papel a la hora de persuadir a Trump para que dejara de lado una importante campaña de bombardeos a finales del mes pasado. Pero también muestra cómo la decisión del presidente de atacar a Irán ha dejado a Estados Unidos y a sus aliados más vulnerables a otras amenazas. El gobierno de Trump ha trabajado con contratistas militares para intentar acelerar y expandir la producción. Pero incluso teniendo en cuenta esos esfuerzos, a Estados Unidos le podría tomar más de dos años reponer los más de 1500 misiles interceptores de defensa aérea Patriot que se han utilizado en la guerra en Irán. El inventario actual de esos misiles en Estados Unidos es inferior a 1700, según dos personas informadas sobre la reserva que hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir detalles militares delicados. Trump se ha enfurecido por las noticias que cubren la escasez de municiones. Ha ordenado una cacería masiva de filtraciones en todo su gobierno y está exigiendo procesos penales. Les ha dicho a sus asesores en privado que cualquier discusión sobre la crisis de las municiones transmite debilidad a los enemigos del país, y en público sigue minimizando el problema, negando su existencia o culpando a su predecesor. “Nuestras compañías de defensa están fabricando más municiones que nunca, a la vez que expanden rápidamente sus plantas y equipos a niveles récord”, dijo Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado. “Cualquier persona a quien se le haya confiado el acceso a información militar clasificada y la filtre a los medios está traicionando esa confianza e infringiendo las leyes federales, y debe ser procesada con todo el peso de la ley”. Sean Parnell, el portavoz principal del Pentágono, dijo que los informes sobre la escasez de armas son falsos, y agregó que Estados Unidos tiene “todo lo necesario para atacar en el momento y lugar que elija el presidente”.

El impacto más inmediato de la escasez de municiones se está sintiendo en Kiev, la capital ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo esta semana que la cantidad de misiles de defensa aérea que los aliados occidentales proporcionaban a su país se había reducido a la tercera parte este año en comparación con 2025. El miércoles, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles disparados por Rusia, los cuales mataron al menos a 17 personas. Más interceptores, dijo Zelenski, “podrían haber salvado las vidas de los que murieron hoy”. El problema fundamental, según los analistas, es que Rusia ha incrementado su producción de misiles en mayor medida de lo que los aliados occidentales de Ucrania han podido fabricar defensas aéreas. La guerra en Irán exacerbó la disparidad. El representante Jason Crow, un demócrata por Colorado que es miembro de los Comités de Servicios Armados y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que el “anticuado” proceso de adquisiciones de defensa de Estados Unidos “no nos permite, de hecho, seguir el ritmo de la rápida evolución de la guerra”. “Para ser francos, nuestros adversarios no tienen esos obstáculos”, dijo Crow. Estados Unidos y sus aliados han comenzado a acaparar misiles de defensa aérea en medio de la crisis de suministro global. Cuando el jueves un periodista le preguntó en el Despacho Oval a Trump sobre la súplica de Zelenski por más misiles, el presidente respondió tajante: “Nosotros también queremos misiles”. Trump insiste con regularidad en que el apoyo de Biden a Ucrania tiene la culpa de cualquier déficit en las reservas de armas de Estados Unidos. El jueves, dijo en las redes sociales que Estados Unidos tenía “cantidades enormes de ‘municiones’, sobre todo de ciertos tipos”. Es cierto que Estados Unidos tiene un vasto arsenal de municiones menos avanzadas, incluidas más de 100 mil bombas guiadas que se lanzan desde aeronaves, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El problema con muchas de esas armas es que tienen que ser lanzadas cerca de sus objetivos, lo que pone a más aviones de combate en riesgo de ser derribados. Los misiles de crucero de alta gama evitan ese riesgo porque pueden lanzarse desde cientos de kilómetros de distancia. Pero el ejército estadounidense agotó en gran medida sus reservas de ciertos tipos de misiles de largo alcance, como los sistemas de misiles tácticos del Ejército, o ATACMS por su sigla en inglés, y los misiles de ataque de precisión— durante la guerra en Irán, dijeron funcionarios.

Los misiles de largo alcance serían cruciales en una guerra contra China o Rusia, países con defensas aéreas mucho más avanzadas que las de Irán. Ambos gobiernos están rastreando de cerca las reservas estadounidenses, y las calculan a través de fuentes públicas como el proceso de presupuesto del Congreso y los anuncios de contratistas de defensa, así como por medio de sus satélites espía y otros sistemas de vigilancia, de acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con la inteligencia de defensa. “La situación se perfila de manera muy favorable”, escribió hace poco un popular bloguero ruso a favor de la guerra, Aleksandr Kots. “Cuanto menos armamento guiado de precisión tenga Estados Unidos, menos llegará a Ucrania”. Incluso si el sucesor de Trump quiere incrementar la ayuda a Ucrania, agregó Kots, “hacerlo será imposible con los arsenales vacíos”. El impacto a largo plazo de la disminución puede ser mayor en Asia, donde desde hace mucho tiempo Estados Unidos se ha estado preparando para la posibilidad de una invasión china de Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama como suya. El Comando del Indopacífico de las fuerzas armadas estadounidenses se convirtió en una importante fuente de municiones para la guerra en Irán, y muchos de sus Tomahawk y otros misiles de largo alcance en la región, esenciales para una contienda con China, fueron transferidos de sus reservas.