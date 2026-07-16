EU amplía sus ataques contra Irán e inutiliza un barco que intentaba romper el bloqueo

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    EU amplía sus ataques contra Irán e inutiliza un barco que intentaba romper el bloqueo
    Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. AP.

Trump volvió a insistir en que Irán estaba listo para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles

DUBÁI.-Estados Unidos atacó Irán a primera hora del jueves al golpear objetivos en zonas alrededor de la capital, por otro lado disparó contra un barco al que acusaron de intentar romper su bloqueo naval sobre la República Islámica.

Por su parte Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en la región antes del amanecer y advirtió que sus ataques podrían intensificarse.

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Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses ya han matado a más de 35 personas y herido a más de 300.

El coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní, amenazó con que Irán podría lanzar ataques generalizados contra la infraestructura regional si Estados Unidos cumple las reiteradas advertencias del presidente Donald Trump de que Estados Unidos podría atacar puentes y plantas de energía iraníes.

Los bombardeos estadounidenses a primera hora del jueves alcanzaron zonas alrededor de Teherán, informó la prensa estatal. También indicó que los ataques estadounidenses tuvieron como objetivo la provincia de Semnan, donde se encuentran la producción de misiles balísticos de Irán y su programa espacial.

La prensa iraní también informó de ataques el jueves por la mañana en torno a las provincias de Hamadán, Hormozgán, Juzestán, Lorestán, Markazi y Sistán y Baluchistán.

Estados Unidos abrió fuego contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Jarg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el golfo Pérsico.

Lo anterior después de que el barco “ignorara múltiples advertencias”, una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación mercante al disparar un misil contra la chimenea del buque.

La última ronda de enfrentamientos se concentra en el estrecho de Ormuz, mientras Irán ataca barcos que usan una ruta controlada por Estados Unidos a través de la vital vía marítima.

Estados Unidos ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero expertos señalan que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres.

SUBE PRECIO DEL BRENT

El precio del crudo Brent, el referente internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el jueves —más de un 15% por encima del precio previo a la guerra, aunque todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Esos precios al alza suponen un desafío particular para el presidente estadounidense Donald Trump y su Partido Republicano, que espera conservar el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Pero Washington ha tenido dificultades para reabrir con éxito la vía marítima, lo que llevó a Trump a reimponer el bloqueo naval el miércoles.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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