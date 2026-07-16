Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá

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    Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
    La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado. Cuartoscuro

Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sumó este jueves una nueva filtración tras publicarse dos audios atribuidos a ella donde presuntamente conversa con intermediarios estadounidenses para gestionar una reunión sobre la cancelación de su visa de no inmigrante.

La revelación ocurre apenas un día después de que la propia mandataria reconociera la autenticidad de grabaciones previas y advirtiera públicamente sobre la inminente aparición de más fragmentos.

Pese a que las llamadas fueron difundidas por el periodista Héctor de Mauleón en su columna de El Universal, ni la gobernadora se ha pronunciado específicamente sobre este nuevo material, ni agencias estadounidenses como el FBI, el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han confirmado la existencia de dicho encuentro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-audio-a-gobernadora-de-baja-california-promete-cooperar-con-estados-unidos-DF22145413

COLUMNA SEÑALA PRESUNTA REUNIÓN EN UN “TERRITORIO NEUTRAL”

En la columna titulada “Marina del Pilar pensaba en reunirse con el FBI en Panamá”, Héctor de Mauleón sostiene que las nuevas grabaciones están relacionadas con la búsqueda de acuerdos con “agentes o intermediarios del gobierno de Estados Unidos” para recuperar la visa de la gobernadora y recibir apoyo ante supuestos cargos que podrían presentarse en su contra.

De acuerdo con el texto, en una de las conversaciones un supuesto agente explica que el objetivo del encuentro sería corroborar la información proporcionada por la mandataria con los datos que poseen las autoridades estadounidenses.

“La reunión es para corroborar ‘lo que sea que estés diciendo con lo que ellos saben’”, señala uno de los interlocutores citado en la columna.

Según la publicación, el supuesto intermediario también le recomienda a la gobernadora “ser abierta y honesta con todo” y le indica que, a partir de ese momento, las autoridades estadounidenses podrían ayudarla “con cualquier problema de visado” y con “otras cosas”, incluida la posibilidad de evitar acusaciones.

MARINA DEL PILAR SE ENCONTRARÍA CON MIEMBROS DEL FBI EN TIJUANA

La columna refiere que, durante esa llamada, el interlocutor pregunta a Marina del Pilar si prefería sostener el encuentro en Tijuana o en Miami, a lo que presuntamente respondió que en Tijuana.

Posteriormente, según el audio citado por el periodista, el supuesto agente le informa que el encuentro sería directamente con el FBI y le pregunta si desea continuar con el proceso o si prefiere que se comuniquen con su abogado.

La conversación concluye, de acuerdo con la publicación, con el compromiso del intermediario de informar al equipo del FBI sobre la respuesta de la mandataria.

SEGUNDO AUDIO MENCIONA REUNIÓN DE MARINA DEL PILAR EN PANAMÁ

En el segundo fragmento difundido por Héctor de Mauleón, el supuesto intermediario informa a la gobernadora que la primera reunión fue autorizada para realizarse en Panamá a finales de agosto.

La mandataria responde: “Ok, ok. Oye, bueno, pues cómo le damos seguimiento. ¿Pueden ir mis abogados conmigo o cómo sería la dinámica?”

El interlocutor responde que consultará con sus superiores del Departamento de Seguridad Nacional si los abogados pueden acompañarla y explica que la reunión fue autorizada en Panamá porque las autoridades buscaban realizarla en un “territorio neutral”.

La gobernadora completa la explicación utilizando la expresión “Neutral”, y posteriormente señala que ha dado seguimiento institucional al asunto.

“Sí, porque yo le he estado dando el seguimiento institucional... si hubiese algún enlace que pudiera hablar con mi abogado y demás, pues para darle toda la formalidad a este tema”, se escucha decir en el audio reproducido por la columna.

El supuesto intermediario le responde que no tiene motivos para alarmarse y que el encuentro representa “el primer comienzo” para dialogar con el Departamento de Seguridad Nacional, instancia que —afirma— es la encargada principalmente de los asuntos relacionados con las visas.

COLUMNA RETOMA DECLARACIONES PREVIAS SOBRE MESAS DE SEGURIDAD

La publicación también hace referencia a los primeros audios difundidos, en los que presuntamente Marina del Pilar ofrecía compartir información obtenida en las mesas de seguridad.

Entre las frases citadas por el periodista se encuentra:

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.

Asimismo, la columna sostiene que en esas conversaciones la gobernadora habría reconocido tener dos cuentas bancarias en Estados Unidos y haber sostenido reuniones previas con el FBI y otras agencias estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/instan-a-gobernadora-de-baja-california-a-pedir-licencia-exigen-investigacion-a-fgr-AG22172233

MARINA DEL PILAR HA RECHAZADO LAS ACUSACIONES

Antes de la publicación de esta nueva columna, Marina del Pilar Ávila ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció que los primeros audios difundidos correspondían a una conversación que sostuvo tras una reunión gestionada por el exgobernador Jaime Bonilla.

La mandataria aseguró que aceptó participar en esas llamadas “de buena fe” luego de que Bonilla le ofreciera contactos en Washington relacionados con autoridades estadounidenses.

Explicó que desconocía la identidad de las personas con quienes habló y afirmó que posteriormente los fragmentos fueron difundidos de manera descontextualizada.

“Jamás he traicionado ni traicionaría a mi patria”, declaró la gobernadora durante esa conferencia.

También sostuvo que Jaime Bonilla le tendió una trampa para construir una narrativa en su contra y afirmó que los audios fueron manipulados y sacados de contexto. Asimismo, indicó que las personas involucradas nunca contactaron posteriormente a su abogado.

ENTORNO DE JAIME BONILLA RECHAZA SEÑALAMIENTOS

Tras las declaraciones de Marina del Pilar, el entorno del exgobernador Jaime Bonilla rechazó las acusaciones realizadas por la mandataria estatal, de acuerdo con información publicada por El País.

Según ese medio, colaboradores cercanos al exmandatario negaron haber organizado una trampa contra la gobernadora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-marina-del-pilar-avila-traicion-a-mexico-senala-a-jaime-bonilla-por-audios-PI22196559

NO EXISTE CONFIRMACIÓN OFICIAL DE LA REUNIÓN

Hasta el momento de la publicación de los nuevos audios, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el FBI no han confirmado oficialmente la existencia de la reunión descrita en las conversaciones difundidas por Héctor de Mauleón.

De igual forma, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido un pronunciamiento público específico sobre estos nuevos fragmentos, distintos de las declaraciones realizadas previamente respecto a los primeros audios difundidos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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