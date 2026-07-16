Sólo para estar al día...

En las postrimerías del régimen de Maduro (iba a decir “el chavismo”, pero ese vive y goza de cabal salud, a pesar de Trump y gracias a Trump)... Decía: En las postrimerías del “madurato”, el infame Súper Bigote ya se permitía cualquier ridículo en el hacer y en el decir. A falta de una política que estuviera reportando algún resultado en cualquier ámbito; a falta de una verdadera ideología que defender; incluso a falta de una amenaza externa real que pusiera su soberanía en un riesgo mayor de lo que sus propios crímenes de Estado la colocaban, pero ante la imperiosa necesidad de continuar siendo el eje discursivo del control mediático del régimen, el zar Nicolás “El Inmundo” tenía que llenar sus peroratas con, literalmente, lo que fuera.

Y no tenía que apegarse a la realidad, desde luego. Podía largar cualquier embuste con la impunidad que le otorgaba el haber aniquilado a la oposición, el haber cortado todo canal de interlocución y el haberse amurallado detrás de un séquito de corifeos. Y si contaba un chascarrillo, no tenía por qué ser mínimamente gracioso... Y si se ponía a cantar, no tenía por qué ser entonado... ni cuadrado... ni saberse la letra o la melodía... ¡Joder! Que para eso era el Comandante Supremo de las Fuerzas Bolivarianas, para que nadie cuestionase su delgada, trémula y agonizante conexión con la realidad. ¡Nadie, ni siquiera la realidad misma! ¿Es la balbucencia institucional el síntoma inequívoco del ocaso de un imperio, de la decadencia de un régimen, de la caída de un tirano? Según yo... sí. Discúlpeme si no tengo tiempo de ir a revisar los últimos discursos de los grandes tiranos de la humanidad antes de su colapso, pero es que tengo que aprovechar este solecito para echar un par de lavadoras (no sabemos cuándo las presentes lluvias nos vuelvan a dar otra pausa antes del Niño Godzilla que se pronostica para septiembre). Pero es tan sencillo como que... Si un gobierno tiene un saldo positivo que reportar, pues lo comunica y listo. Si en cambio su balance está en rojos, se ve obligado a mentir y luego a repartir culpas, a llevar la discusión hacia territorios insospechados con tal de desviar nuestra atención de la mentira original, porque si nos estacionamos allí por mucho tiempo, finalmente, se va a romper. Así que... -“¡Con ustedes, el Pato Merlín!”. -“¡Vamos a hacer un ‘six-seven’, pero nosotros le vamos a llamar ‘seis-siete’!”. -“Para nuestro siguiente evento, vamos a darnos cita, ‘casualmente’, en el atrio de la Basílica de Guadalupe”. Ya presenta la canción de “La Niña Futbolista” (que ni fue himno, ni fue oficial, ni fue nada y no le gustó ni a las niñas futbolistas, pero aun así costó 14 millones de pesos de nuestros impuestos); o ya sortea boletos y balones entre la concurrencia de su morning show... ¡Qué clase de “En Familia” (pero chafa) es este! Y ya organiza un certamen “Juguemos a Cantar” para desalentar la perniciosa influencia de los narcocorridos. (Ojalá algún chiquillo cante el tema de “El Peje de Jefes”. ¡Y dice!: “Salieeeron de La Chingada, proceeedentes de Palenque...”). ¿Considero estos lamentables números de política circense los estertores del lopezobradorismo? Bueno... Sí... y no. Creo que sin duda la estructura del régimen, tal como la conocemos, tiene sus días contados. Pero el obradorismo está tan implantado en el imaginario colectivo que sobrevivirá como mito durante décadas con eventuales renacimientos, igual que el peronismo argentino (esperemos que Andrew Lloyd Webber no haga “AMLITO. El Musical: No llores por mí, Macuspana...”).

Pero el elenco original de la primera temporada de la 4T creo que está condenado, no sólo a desgranarse como mazorca (demostrando cada miembro de este infame colectivo que fuera del rebaño no es absolutamente nada), sino que además parece que están decididos a apuñalarse por la espalda unos a otros, con tal de no acabar sus días como su piñata favorita, García Luna, en una suite de máxima seguridad. Y de allí que hoy son mil veces más increíbles, patéticas e hilarantes las declaraciones que hacen “en serio” que las puntadas que se avientan en plan de relajo para disipar la tensión y “echar el rebane”. “Rocha Moya está ubicable”. Con perdón de la vulgar expresión de redes sociales, pero... ¡Esa mmda qué! ¡¿Ubicable?! ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Ubicable por quién? Tenemos luego la cátedra de “papa caliente” que han impartido durante ya más de una semana, aventándose el brete de responder por qué, si desde el sexenio pasado es prioridad para este régimen conocer los detalles sobre la captura/secuestro/aprehensión/traslado de “El Mayo” Zambada, y si tuvieron bajo arresto al mismísimo piloto responsable de dicha proeza como para haber obtenido de éste hasta los detalles más anodinos de aquella histórica travesía... ¿por qué trabucos se lo entregaron sin más a las autoridades gringas? La Presidenta le echa la pelota a la Fiscalía, doña Titina se la avienta a la SRE; el canciller se la devuelve a Sheinbaum, que se la regresa a Godoy, que se la pasa otra vez a Relaciones Exteriores y de nuevo a la Presidencia... ¡Wey! Es como ver el “mexican duel” al final de “El Bueno, el Malo y el Feo”, nomás que sin buenos (aquí sólo hay malos y feos) y sin música de Morricone. Pero esta semana la 4T alcanzó un nuevo récord de déficit maternal tratando de encuadrar la conducta de la gobernadora de BC, doña Maligna del Pilar Ávila, dentro del marco de la legalidad y la lealtad a su movimiento. Ellos escucharon (se supone) lo mismo que nosotros... Doña Maligna se reconoció en esos audios filtrados en los que le promete información clasificada de seguridad nacional a presuntos agentes estadounidenses. Y tan casual fue la plática –asegura la góber– que ni siquiera sabe a ciencia cierta con quién estaba tratando, lo que no obstó para ofrecerles, con tal de que “la ayuden”, toda la información a su alcance (incluido lo que se discute en las mesas de seguridad del gobierno con las fuerzas del orden). Pero la seño Shein, con su cara de “¡chicas al que se ría!”, no ve nada, nada, nada irregular, sospechoso o turbio... ¡Ni siquiera contra su propio clan político!